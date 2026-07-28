Синоптик Диденко предупредила о дождях и возвращении жары

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В среду, 29 июля, кратковременные дожди и грозы прогнозируются лишь в нескольких областях Украины. В то же время в большинстве регионов будет преобладать антициклон с сухой и комфортной погодой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Где ожидаются дожди и грозы

По словам Натальи Диденко, остатки холодного атмосферного фронта принесут кратковременные дожди и грозы в Харьковскую, Полтавскую, Сумскую области и на север Луганской области.

На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется. Преобладать будет сухая погода, а ветер будет северо-западного направления, умеренный, местами порывистый.

Какая будет температура

Днем температура воздуха составит +22...+25 °C. В южных областях ожидается +24...+28 °C, а на севере страны —+20...+22 °C.

В Киеве 29 июля осадки маловероятны. Температура воздуха днем составит около +22...+23 °C.

В начале августа вернется жара

Наталья Диденко отметила, что конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую летнюю жару.

Синоптик рекомендует заранее подготовиться к высоким температурам: носить легкую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на солнце и помнить о повышенной пожарной опасности.

Синоптическая карта погоды на 29 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что синоптики Укргидрометцентра обнародовали прогноз погоды в Украине на вторник, 28 июля. Ожидается переменная облачность, постепенное потепление, однако в ряде регионов еще возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и порывы ветра до 20 м/с.

Новини.LIVE писали, что в конце месяца ожидается самая мощная волна геомагнитной активности. По прогнозам, Землю накроет сильная магнитная буря высокого уровня, которая может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.