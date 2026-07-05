Синоптик Диденко предупредила о дождях и сильном ветре завтра в Украине

Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В ближайшие дни украинцам не стоит ожидать сильной жары. Погода останется комфортной, однако местами будут проходить кратковременные дожди, а начало недели будет сопровождаться порывистым ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода завтра в Украине

По прогнозу синоптика, дневная температура воздуха в течение недели будет колебаться преимущественно в пределах +22...+28 °C. Немного теплее будет только на юге, востоке Украины и в Днепропетровской области, где столбики термометров могут подниматься выше.

Прогноз погоды на 6 июля. Фото: Meteoprog

В понедельник, 6 июля, кратковременные дожди возможны почти на всей территории страны. При этом осадки будут носить локальный характер и чередоваться с прояснениями. В дневные часы наибольшая вероятность дождей прогнозируется в восточных и левобережных областях.

Особое внимание синоптик обратила на усиление ветра. По её словам, в понедельник в Украине ожидаются порывы западного ветра, которые местами могут быть сильными.

В Киеве 6 июля также возможны локальные дожди. Температура днем составит +22...+24 °C, что обеспечит комфортные погодные условия. 8 июля количество осадков в Украине увеличится, поэтому стоит заранее учесть это при планировании поездок и дел.

Как сообщали Новини.LIVE, в Вашингтоне 4 июля проходили масштабные мероприятия по случаю Дня независимости США. Из-за резкого ухудшения погодных условий организаторы были вынуждены изменить программу празднований и отменить запуск праздничного фейерверка.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле ожидается повышенная солнечная активность, которая будет сопровождаться несколькими мощными геомагнитными всплесками. По прогнозам специалистов, они могут влиять на самочувствие метеозависимых людей, а также вызывать перебои в работе отдельных технических систем.