В Черкасской области СБУ предотвратила покушение на семью волонтеров

Задержание подозреваемых работника СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция успешно предотвратили покушение на жизнь семьи волонтеров из Черкасской области. Речь идет о главе благотворительного фонда, активно поддерживающего Силы обороны Украины, и ее муже — ныне демобилизованном воином ВСУ, который получил тяжелое ранение на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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По данным следствия, преступная группа планировала убийство волонтеров, используя самодельные взрывные устройства. В ходе спецоперации удалось нейтрализовать злоумышленников, готовившихся взорвать супругов в их собственном доме. Причиной покушения стала придуманная задолженность по ремонтным работам.

Следственные действия. Фото: СБУ

Следователи установили, что для совершения преступления злоумышленники изготовили четыре взрывных устройства, снаряженных порохом, гайками и зажигательными шнурами. Преступники планировали проникнуть в дом потерпевших и забросить взрывчатку в спальную комнату, где находились волонтеры.

Следствие. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили преступную деятельность и задержали двух участников группы "на горячем" во время подготовки к преступлению. Во время обысков у злоумышленников изъяли взрывчатку, ее компоненты и мобильные телефоны с поличным.

Самодельная взрывчатка. Фото: СБУ

Двум организаторам преступления уже объявлено подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей, а их сообщнику готовят сообщения о подозрении. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно сотрудники СБУ разоблачили двух коллаборантов, которые помогали России спланировать атаку на железную дорогу в Днепропетровской области.

А жительница Житомирщины помогала россиянам наводить дроны на ВСУ.