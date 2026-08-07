Силы обороны нанесли удар по РЛС и ретрансляторам дронов РФ в Крыму

Поражения в Крыму. Фото: Генштаб ВСУ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В ночь на пятницу, 7 августа, Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Какие потери понесли российские войска

По данным Генштаба, в рамках мер по снижению наступательного потенциала российской армии украинские военные поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения вблизи Оленевки и место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов управления ударными БПЛА типа «Герань» и «Гербера». Один из них находился в Оленевке, другой — в Железном Порту на временно оккупированной территории Херсонской области.

В Генштабе пояснили, что такие ретрансляторы обеспечивают стабильную связь и передачу команд между операторами и ударными дронами, увеличивая дальность и эффективность их применения.

Также украинские защитники нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов российских войск вблизи Мелитополя и по ремонтному подразделению оккупационной армии возле Якимовки Запорожской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить удары по военным объектам РФ с целью снижения ее боевого потенциала и прекращения вооруженной агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 августа украинские беспилотники атаковали Тульскую область РФ. В результате ударов на нескольких объектах вспыхнули масштабные пожары, а российские власти сообщали об атаке десятков дронов.

Также Новини.LIVE писали, что СБУ успешно нанесла удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в России и кораблям ФСБ во временно оккупированном Крыму. По данным источников, эти удары были направлены на снижение военного и экономического потенциала страны-агрессора.