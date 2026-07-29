Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Рязани и объектам РФ

Взрывы на НПЗ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В ночь на 29 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск и военно-промышленного комплекса РФ. Среди пораженных целей — Рязанский нефтеперерабатывающий завод, база катеров Черноморского флота и радиолокационная станция.

Об этом сообщили в Силах обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Украина нанесла удар по объектам российской инфраструктуры

В рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России украинские подразделения нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ.

На территории предприятия зафиксировали попадание, после чего возник пожар. Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Также украинские силы нанесли удар по месту базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в районе Межводного в оккупированном Крыму.

По информации военных, этот объект используется для технического обслуживания и обеспечения катеров, которые задействуются Россией для патрулирования, охраны побережья и выполнения военных задач.

Кроме того, были нанесены удары по радиолокационной станции противника в районе Почепа Брянской области РФ.

Также украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Донецке, склад материально-технических средств в Портовском и автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который российские войска использовали для военной логистики.

В Силах обороны подчеркнули, что операции по снижению возможностей российской армии будут продолжаться и в дальнейшем.

Информация о пораженных целях. Фото: Генштаб ВСУ

Зеленский заявил о продолжении дальних ударов

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжает выполнять план дальнобойных ударов по российским объектам, обеспечивающим ведение войны.

Он отметил, что украинские силы также поразили нефтеперерабатывающий завод в Пермском регионе РФ.

Глава государства поблагодарил военных Сил обороны за точность ударов и подчеркнул, что Россия должна ощущать последствия продолжения агрессии.

"Россия должна почувствовать, что каждый день этой войны будет обходиться ей всё дороже. Нужно ослаблять агрессора и продолжать оказывать давление, чтобы приблизить окончание этой войны", — отметил президент.

Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — стратегическое предприятие "Приоритет" в Удмуртской Республике РФ, а также вражеские склады.

Новини.LIVE писали, что Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем реализует стратегию дальних ударов, направленную на ослабление способности России обеспечивать финансирование войны. Глава государства выразил благодарность военнослужащим Сил обороны Украины за работу и подчеркнул, что украинские удары теперь поражают объекты, которые ранее считались недосягаемыми.