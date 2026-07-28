Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Приоритет" в России и складам оккупантов

Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Приоритет" в России и складам оккупантов

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 11:31
Удары по РФ: Силы обороны нанесли удар по комбинату «Приоритет» в Удмуртии
Взрывы в России. Иллюстративное фото: российские СМИ

Украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов на территории России и оккупированных территориях. Среди пораженных целей — стратегический комбинат "Приоритет" в Удмуртской Республике РФ, а также склады противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Украина нанесла удары по объектам российской военной инфраструктуры

В ночь с 27 на 28 июля подразделения Сил обороны Украины провели операции по снижению военно-экономического потенциала России.

Украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств и складу горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички во временно оккупированном Крыму.

Также был нанесен удар по складу беспилотных летательных аппаратов российских войск в районе Червонопоповки Луганской области.

Читайте также:

В России поражен стратегический комбинат "Приоритет"

Отдельной целью стал Федеральное государственное казенное учреждение комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики.

По данным Генштаба, на территории предприятия зафиксированы повреждения объекта и пожар.

Комбинат "Приоритет" входит в систему государственного материального резерва РФ и является стратегическим объектом закрытого типа. Он занимается долгосрочным хранением запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

Объект расположен на расстоянии более 1300 километров от украинской границы.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжат проводить мероприятия, направленные на ослабление возможностей России вести войну против Украины.

Сили оборони уразили нафтобазу "Пріоритет" у Росії та склади окупантів - фото 1
Информация о пораженных целях. Фото: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, украинские дальнобойные средства поразили экспортный терминал в Ростовской области. Президент отметил, что объект расположен примерно в 250 километрах от линии фронта. Также глава государства сообщил об ударах по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртии.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны дальнего действия уже доказали способность поражать цели в отдаленных регионах России, в частности на Урале и в Сибири. По его словам, с начала реализации плана дальнобойных санкций в этом году было выполнено более тысячи огневых задач, в ходе которых поражались нефтяные объекты, важные военные производства и стратегические объекты российской логистики.

война в Украине Россия удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации