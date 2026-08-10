Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Танеко" в Татарстане

Пожар на НПЗ. Фото иллюстративное: Exilenova+

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В ночь на 10 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских оккупационных войск. В частности, в Нижнекамске в Республике Татарстан был поражен нефтеперерабатывающий завод "Танеко".

Об этом сообщает Генштаб, передает Новини.LIVE.

Последствия ударов ВСУ

На территории предприятия после атаки зафиксирован пожар. Размер нанесенного ущерба в настоящее время устанавливается.

Силы обороны атаковали российский НПЗ. Фото: скриншот

Также украинские военные нанесли удар по ремонтному подразделению российских войск в Хрустальном в Луганской области, складу материально-технических средств в Новоселидовке и полевому артиллерийскому складу в Боевом Донецкой области. Кроме того, Силы обороны подтвердили результаты предыдущих ударов по российским объектам. После поражения НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае 8 августа была повреждена колонна первичной переработки нефти АВТ-6.

В результате удара по аэродрому "Гвардейское" в оккупированном Крыму 3 августа были уничтожены девять горизонтальных резервуаров с авиационным топливом и повреждены два ангара для авиационной техники.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 июля Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российского ВПК и военной инфраструктуры. Среди пораженных целей — Рязанский НПЗ, база катеров Черноморского флота РФ и радиолокационная станция.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ нанесла удары по важным промышленным объектам РФ в Перми и на временно оккупированных территориях. Удары беспилотников были нанесены 29 июля и в ночь на 30 июля и были направлены на ослабление военно-экономического потенциала России.