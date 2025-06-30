Сибига ответил Словакии на призыв простить Россию

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на заявление словацкого коллеги Юрая Бланара, который допустил возможность "простить России ее преступления". В ответе Сибига отметил, что именно ощущение безнаказанности подталкивает Россию к новым военным преступлениям, и призвал не путать мир с уступками агрессору.

Об этом Андрей Сибига высказался в соцсети X.

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"Юрай, ощущение безнаказанности в России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление простят, а не накажут. Россия ударит и по другой щеке. И те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления", — написал глава МИД Украины.

Заявление Сибиги. Фото: скриншот

Бланар призвал простить Россию и договариваться с ней

Слова министра стали реакцией на резонансные высказывания Бланара. В частности, словацкий министр иностранных дел заявил, что закончить конфликт между Украиной и Россией военным путем не получится и считает, что нужно налаживать отношения дипломатическим путем.

"Давайте вернемся к соблюдению международного права и будем искать пути коммуникации с Российской Федерацией. А может, даже простим все, что произошло", — добавил дипломат.

Напомним, тем временем словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не хочет видеться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Тем временем, сегодня, 30 июня, в Украину прибыл глава МИД Германии.