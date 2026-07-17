Сибига заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Украина готова к проведению встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турции, и результатом этих переговоров может стать перемирие. В настоящее время дипломатическое окно возможностей для такой встречи остается открытым, о чем Киев неоднократно сигнализировал партнерам и непосредственно турецкой стороне. Сильную переговорную позицию Украины обеспечивают успехи на поле боя и эффективные асимметричные операции на территории России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает Новини.LIVE.

Безопасность в Чёрном море и военная поддержка

Андрей Сибига подчеркнул, что восстановить безопасность в Черном море невозможно без деоккупации Крыма. Также Украина призвала международных партнеров направить миссию наблюдателей в свои порты, чтобы фиксировать постоянные российские атаки.

В то же время после саммита НАТО в Анкаре союзники подтвердили выделение Украине помощи на сумму более 1,5 миллиарда евро. Также Киев и Анкара возобновили работу Совместной комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества, которая не работала три года.

Свободная торговля с Турцией

Важным шагом в двусторонних отношениях стала ратификация Верховной Радой соглашения о свободной торговле с Турцией. По словам министра, это решение поможет увеличить товарооборот, который в прошлом году достиг почти 8 миллиардов долларов, и откроет новые рынки для предпринимателей обеих стран.

"Украина существенно укрепила свои позиции на поле боя. Украина становится все более успешной в своих асимметричных операциях на территории России. И вся эта комбинация элементов существенно, как я считаю, укрепляет нашу переговорную позицию. Поэтому сейчас самое время сесть за стол переговоров", — подытожил Андрей Сибига.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу МИД Андрея Сибигу писал, что РФ до сих пор обладает баллистическим преимуществом, а должна его утратить. Министр призвал европейских партнеров активизировать поддержку Украины. В частности, он считает, что необходимо усилить санкционное давление на Россию.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Сибигу сообщало, что Украина договаривается с международными партнерами о лицензиях на производство противоракетных систем Patriot. Если удастся получить такое разрешение, ПВО сможет уничтожать баллистические ракеты РФ. Украина готова и разрабатывать собственные технологии, и совершенствовать те, которые поступают в качестве помощи из-за рубежа.