Сибига встретился с Зеленским: в МИД готовят изменения

Владимир Зеленский и Андрей Сибига. Фото: Zelenskiy/Official

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с президентом Владимиром Зеленским дальнейшую работу ведомства. В Министерстве иностранных дел ожидаются кадровые изменения среди заместителей главы МИД.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Новини.LIVE.

Сибига обсудил с Зеленским предстоящие изменения в МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудили дальнейшую работу дипломатического ведомства.

По словам советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, в Министерстве иностранных дел планируются кадровые изменения. В частности, речь идет о возможных перестановках среди заместителей министра.

Также Литвин прокомментировал ситуацию вокруг Игоря Клименко. Он отметил, что решение относительно его дальнейшей работы может быть принято уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что после кадровых перестановок во власти продолжается обсуждение кандидатов на отдельные должности в правительстве и государственных структурах.

Новини.LIVE сообщали о других кадровых изменениях, в частности — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Евгению Хмаре временно исполнять обязанности министра обороны. Глава государства отметил, что после завершения необходимых юридических процедур обратится к Верховной Раде с предложением назначить его на эту должность.

Также Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском союзе. Он будет выполнять эту работу в Брюсселе. Ранее Качка занимал должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.