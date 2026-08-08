Шмыгаль: Украина пережила августовскую жару без отключений света

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Энергосистема Украины пережила период рекордной августовской жары без графиков отключения электроэнергии. Этого удалось добиться благодаря корректировке графиков летних ремонтов, задействованию имеющихся мощностей распределенной газовой генерации и увеличению импорта электроэнергии. В результате Украина смогла избежать дефицита мощности в энергосистеме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в субботу, 8 августа.

Украина избежала отключений света во время рекордной жары

По словам Дениса Шмыгаля, в период жары своевременно скорректировали графики летних ремонтов на электростанциях, в частности на энергоблоках АЭС. Также были максимально задействованы имеющиеся мощности распределенной газовой генерации и увеличен объем импорта электроэнергии.

Шмыгаль отметил, что именно эти меры позволили избежать дефицита мощности в энергосистеме Украины.

Министр поблагодарил энергетиков, которые в экстремальных погодных и безопасностных условиях продолжали ремонтировать и восстанавливать объекты, подключать новые мощности и укреплять защиту. Также он выразил благодарность украинцам, которые ответственно отнеслись к призывам и изменили свой режим энергопотребления.

"Энергосистема Украины, по предварительным прогнозам, пережила период рекордной августовской жары без графиков отключения электроэнергии.

Мы своевременно скорректировали графики летних ремонтов на электростанциях, в частности — на энергоблоках АЭС, максимально задействовали имеющиеся мощности распределенной газовой генерации и увеличили объем импорта электроэнергии. Все это позволило избежать дефицита мощности в системе Украины", — сообщил Шмыгаль.

Скриншот сообщения Шмыгаля/Facebook

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