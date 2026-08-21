Шмыгаль рассказал, когда могут повысить тарифы на электроэнергию

Глава Минэнерго Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине останутся неизменными до следующего года. Министр энергетики Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина работает в условиях европейского энергетического рынка. Поэтому для бизнеса цена на электроэнергию остается рыночной, тогда как тариф для населения пока зафиксирован.

Об этом Шмыгаль заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Цены на электроэнергию для украинцев не будут меняться до следующего года

По словам министра, тариф для населения на данный момент зафиксирован на весь отопительный сезон.

"Для населения цена зафиксирована. До следующего года цены на электроэнергию останутся неизменными", — заявил Шмыгаль.

Он также рассказал о финансировании мер по повышению устойчивости украинской энергосистемы. По словам министра, из государственного бюджета на эти цели уже выделено более 60 млрд грн.

В частности, 40 млрд грн предусмотрены непосредственно для реализации Планов устойчивости, из которых 35,2 млрд грн уже распределены между соответствующими учреждениями, громадами и Агентством восстановления. Кроме того, из резервного фонда 2 млрд грн направлено Киеву, а еще 12 млрд грн — на защиту громад и энергетических компаний.

Отдельно Украина привлекла от международных партнеров 507 млн евро через Фонд поддержки энергетики. Эти средства, в частности, используются для формирования резерва необходимого оборудования и подготовки энергосистемы к следующей зиме.

Шмыгаль отметил, что громады также направляют собственные средства на реализацию Планов устойчивости.

Как писали Новини.LIVE, Кабмин изменил правила распределения электроэнергии между регионами и критически важными объектами с учётом сезонного потребления. Для зимнего и летнего периодов будут отдельно формироваться перечни критической инфраструктуры и определяться приоритеты энергоснабжения. В правительстве ожидают, что новый механизм поможет более равномерно распределять доступную электроэнергию и увеличить её объём для бытовых потребителей.

Также Шмыгаль сообщил, что в Украине сейчас работают шесть из девяти энергоблоков АЭС, тогда как ещё три находятся на плановом ремонте. На пяти энергоблоках ремонтные работы в этом году уже завершены. По его словам, к началу отопительного сезона все ремонты на АЭС планируется завершить, чтобы станции работали с максимальной готовностью.