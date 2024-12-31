Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины — в Укрэнерго рассказали, какой опыт получили энергетики

Украинские энергетики. Иллюстративное фото: ДТЭК

Энергетики ни одной страны не сталкивались с такими вызовами, как украинские. Наши специалисты накопили совершенно уникальный опыт.

Об этом рассказала директор по управлению персоналом Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Людмила Еропкина в интервью изданию Факты.

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По словам Еропкиной, украинская энергосистема стала примером стойкости в условиях постоянных атак со стороны России.

"Наши специалисты накопили абсолютно уникальный опыт. Мы с уверенностью можем сказать, что энергетики ни одной страны мира не сталкивались с вызовами такого масштаба и не справлялись с ними настолько эффективно", — заявила она.

Представительница Укрэнерго добавила, что опыт украинских энергетиков может быть полезен странам Европы.

"Что мы даем Европе? Наверное, в первую очередь уникальный опыт, которого нет ни у кого, — как энергосистема может выживать в условиях таких массированных обстрелов. К тому же наше государство сейчас активно продвигает на Западе месседжи о том, что континент должен быть готов к любым возможным вызовам", — резюмировала Еропкина.

Ранее директор по управлению персоналом Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Людмила Еропкина заявила, что работа энергетиков часто остается незаметной для общественности из-за ограничений безопасности. Однако вклад в поддержку энергетической стабильности страны невозможно переоценить.

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