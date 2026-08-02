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Сеть ОККО опровергла информацию о введении ограничений на продажу топлива

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 19:30
Сеть ОККО опровергла информацию о введении ограничений на продажу топлива
Сотрудник ОККО смотрит на цены на заправке. Фото: Новини.LIVE

Сеть автозаправочных станций ОККО опровергла информацию о введении ограничений на продажу автомобильного топлива. Представители компании заявили, что слухи о лимитах на заправку транспортных средств не соответствуют действительности. АЗС продолжают обслуживать водителей практически в обычном режиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-службы сети АЗС ОККО.

Опровержение слухов

Руководство компании ОККО призвало граждан доверять исключительно проверенной информации и не распространять недостоверные сообщения.

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Сообщение компании ОККО. Фото: скриншот

Никаких запретов или сокращения объемов отпуска топлива для легковых или грузовых автомобилей на заправочных комплексах нет.

"Информация о якобы введении сетью ОККО ограничений на продажу топлива не соответствует действительности. Никаких ограничений на заправку автомобилей нет", — заявили в компании.

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В то же время определенные ограничения на станциях действительно существуют.

"Лимит в 100 литров касается исключительно отпуска топлива в канистры и не распространяется на заправку транспортных средств", — пояснили представители АЗС.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Украине начала распространяться информация о том, что сети автозаправочных станций начинают вводить лимиты от 50 до 100 литров на одного клиента. Аналитики связывали это с общим сокращением поставок топлива на европейском рынке и логистическими трудностями из-за меления Дуная.

Также Новини.LIVE сообщали, что 2 августа на АЗС цена обычного дизельного топлива поднялась до 92 гривен за литр, а бензин марки А-95 продается по 84 гривны.

АЗС ОККО дизель
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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