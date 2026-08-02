Мережа ОККО спростувала введення лімітів на продаж пального

Працівник ОККО дивиться на ціни на заправці. Фото: Новини.LIVE

Мережа автозаправних станцій ОККО спростувала інформацію про введення обмежень на продаж автомобільного палива. Представники компанії заявили, що чутки про ліміти на заправку транспортних засобів не відповідають дійсності. АЗС продовжують обслуговувати водіїв майже у звичному режимі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву пресслужби мережі АЗС ОККО.

Спростування чуток

Керівництво компанії ОККО закликало громадян довіряти виключно перевіреній інформації та не поширювати недостовірні повідомлення.

Повідомлення компаніі ОККО. Фото: скріншот

Жодних заборон чи зменшення обсягів відпуску пального для легкових чи вантажних машин на комплексах немає.

"Інформація про нібито запровадження мережею ОККО обмежень на продаж пального не відповідає дійсності. Жодних обмежень на заправку автомобілів немає", — заявили у компанії.

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У той же час певні обмеження на станціях дійсно існують.

"Ліміт у 100 літрів стосується виключно відпуску пального в каністри та не поширюється на заправку транспортних засобів", — пояснили представники АЗС.

Як писали Новини.LIVE раніше, в Україні почала ширитися інформація, що мережі автозаправних станцій починають вводити ліміти від 50 до 100 літрів на одного клієнта. Аналітики пов'язували це із загальним зменшенням поставок пального на європейському ринку та логістичними труднощами через обміління Дунаю.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на АЗС 2 серпня ціна звичайного дизельного пального піднялася до 92 гривні за літр, а бензин марки А-95 продають за 84 гривні.