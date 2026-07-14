Сестра Линдси Грэма временно займет его место в Сенате США
Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Нордон временным сенатором США после смерти её брата, Линдси Грэма. Она будет исполнять его обязанности до окончания текущего срока полномочий в 2027 году.
Об этом пишет BBC, передает Новини.LIVE.
Дарлин Грэм Нордон будет исполнять обязанности сенатора
Во время представления Генри Макмастер назвал Нордон человеком, который продолжит дело сенатора:
"Для меня честь попросить его младшую сестру, Дарлин Грэм Нордон, сейчас завершить его работу".
Сама она заявила, что для нее это большая честь и что именно этого, по ее мнению, хотел бы ее брат.
Дарлин Грэм Нордон — младшая сестра Линдси Грэма. После смерти родителей именно он фактически заботился о ней, а впоследствии официально усыновил. До назначения она не занимала государственных должностей.
Напомним, Линдси Грэм скончался в возрасте 71 года от расслоения аорты, вызванного сердечно-сосудистым заболеванием. По данным судебно-медицинского эксперта, именно это стало причиной его смерти. После его смерти в штате уже началась подготовка к предстоящим выборам сенатора.
Как сообщали Новости.LIVE, американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм скончался 11 июля после внезапной кратковременной болезни. Политик много лет представлял штат в Сенате США и был одним из самых влиятельных республиканцев в вопросах внешней политики.
Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим патриотом и одним из лучших политиков, которых он знал. Американский лидер выразил соболезнования семье и близким сенатора, отметив, что страна потеряла преданного государственного деятеля.
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