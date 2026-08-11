Сергей "Флеш" предупредил об угрозе со стороны спутников "Рассвет"

Украинский военный специалист по связи Сергей Бескрестнов. Фото: Сергей Флеш/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов, более известный под псевдонимом "Флеш", которую сравнивают со Starlink, может создать новые риски для Украины. По его мнению, противник получит возможность применять БПЛА с онлайн-управлением на значительно большей территории.

Об этом Сергей "Флеш" написал в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Как "Рассвет" может изменить ситуацию на фронте

По словам "Флеша", запуск российской спутниковой сети, прежде всего, улучшит связь российских военных на фронте. В то же время, по его мнению, гораздо более серьезной проблемой может стать возможность использования спутниковой связи для дистанционного управления беспилотниками.

Эксперт отметил, что украинские военные пока не могут использовать Starlink для онлайн-управления БПЛА над территорией России, поскольку сервис там не работает.

Зато российские войска потенциально смогут применять собственную спутниковую сеть для управления беспилотниками на значительном расстоянии. "Флеш" считает, что это может создать угрозу для всей территории Украины.

"Флеш" призвал разрабатывать средства РЭБ против "Рассвета"

Сергей "Флеш" считает, что Украина должна использовать время до полноценного развертывания российской спутниковой системы для подготовки средств противодействия.

По его мнению, одним из приоритетных направлений должна стать разработка средств радиоэлектронной борьбы, способных противодействовать спутниковой связи "Рассвет".

"Я считаю эту задачу приоритетной для себя", — отметил "Флеш".

Сообщение Сергея "Флеша". Скриншот: Telegram

Новини.LIVE писали, что командир РДК Денис Капустин заявил, что Россия работает над собственной сетью спутниковой связи, которая должна стать аналогом Starlink. По его словам, российская сторона уже готовится к запуску системы и постепенно начинает использовать ее возможности.

Новини.LIVE сообщали, что Россия начала развертывать собственную спутниковую сеть, которая должна обеспечить ее военных стабильной и высокоскоростной связью на фронте. Таким образом Москва стремится заменить иностранные технологии, доступ к которым для российских военных ограничен. Отсутствие таких систем, как отмечается, негативно сказывается на эффективности российской армии.