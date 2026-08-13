Сенаторы США требуют от Трампа объяснений из-за паузы в санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Два влиятельных сенатора США требуют от администрации Дональда Трампа объяснить длительную паузу во введении новых санкций против России. Речь идет об ограничениях в отношении компаний, банков и других структур, помогающих Москве обходить действующие санкции. Законодатели подчеркивают, что мирные переговоры между Украиной и Россией не дали результата, однако Вашингтон до сих пор не возобновил регулярное усиление санкционного давления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Сенаторы требуют объяснений по поводу паузы в санкциях

Соответствующее письмо государственному секретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту направили сенатор Элизабет Уоррен, ведущая демократка в Банковском комитете Сената, и сенатор Кристофер Кунс.

В обращении законодатели подняли вопрос об отсутствии новых целевых санкций против компаний, банков и других структур, помогающих России обходить действующие ограничения. По их словам, администрация США не вводит такие меры уже 17 месяцев.

Последний раз масштабный пакет санкций против России Соединенные Штаты ввели в октябре 2025 года. Тогда Министерство финансов США внесло в санкционный список российские нефтяные компании "Роснефть" и "Лукойл".

Уоррен и Кунс считают, что это решение было скорее разовой мерой, чем началом системной политики. В то же время сенаторы отмечают, что Москва продолжает находить способы обходить действующие санкции.

Что ответили в администрации Трампа

В Министерстве финансов США в ответ напомнили о санкциях, введенных против российских нефтяных компаний. В ведомстве также заявили, что администрация Трампа и в дальнейшем будет действовать с учетом интересов национальной безопасности США и стремления к мирному завершению войны в Украине.

В Государственном департаменте США, со своей стороны, отметили, что не комментируют возможные будущие решения по санкциям.

Уоррен и Кунс также сослались на объяснения Бессента, которые он дал во время выступления перед Конгрессом в феврале. Тогда министр финансов связал паузу в санкционной политике с необходимостью сначала оценить ход мирных переговоров.

В то же время сенаторы обратили внимание на то, что администрация США в этот период продолжала вводить ограничения против Ирана и Кубы, несмотря на переговоры с этими странами.

Отдельно законодатели напомнили о заявлении Рубио, сделанном в мае. Тогда госсекретарь признал, что переговоры между Украиной и Россией не давали результата и на тот момент фактически не велись.

Сенаторы требуют ответа до 28 августа

В своем письме Уоррен и Кунс также привели данные о прежней санкционной политике Вашингтона. По их словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года до возвращения Трампа на пост президента США в январе 2025 года Вашингтон ввел против России 111 пакетов санкций.

Теперь сенаторы требуют от Рубио и Бессента объяснить, почему Соединенные Штаты не возобновили регулярное введение санкций против России. Они просят предоставить ответ до 28 августа, если переговорный процесс, который был причиной паузы, фактически остановился несколько месяцев назад.

По мнению законодателей, новые ограничения могли бы укрепить позиции США в попытках добиться справедливого мира для Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Канада ввела санкции против оборонной компании Streit Group, поставлявшей продукцию российскому военно-промышленному комплексу. По данным канадских властей, произведенную компанией бронетехнику использует Росгвардия в войне против Украины. В Канаде заявили, что ограничения должны сократить военный потенциал РФ и прервать поставки техники Streit Group в Россию.

Новини.LIVE также писали, что Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана. Документ одобрили 86 сенаторов, а после этого его должна рассмотреть Палата представителей. Законопроект предусматривает, в частности, введение масштабных пошлин на российские энергоресурсы и дополнительное давление на финансовый сектор РФ.