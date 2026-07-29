Сенат США поддержал законопроект о новых санкциях против РФ
Сенат США одобрил "Закон Линдси Грэма о санкциях против России". "За" проголосовали 86 сенаторов, а против выступили только 12 человек. За ходом голосования в здании Капитолия наблюдал с гостевой галереи президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Что предусматривает "Закон Линдси Грэма о санкциях против России"
Против стран, которые до сих пор закупают российскую нефть и газ, должны ввести 100% вторичные тарифы. Еще одним пунктом является усиление давления на так называемый теневой флот, который РФ использует для обхода санкционных ограничений. Кроме того, будут введут санкции против российских чиновников и банков.
"Для меня было честью присутствовать при подсчете голосов — 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал", — отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Также глава государства поблагодарил США за поддержку.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Европейского Союза сообщал, что против помощника президента РФ Владимира Путина ввели санкции. Речь идет о Владимире Мединском. Он неоднократно участвовал в переговорах как представитель российской стороны.
Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря президента Европейского совета Марию Томасик сообщал, что срок действия секторальных санкций против РФ продлили. Они будут действовать еще год. Соответствующее решение приняли на заседании Европейского совета 18 июня.
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