Еще две схемы для ухилянцев разоблачили в Закарпатье

СБУ разоблачила начальника ТЦК и военного, помогавших уклонистам
Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией разоблачили еще две схемы уклонения от мобилизации. Их организовали глава районного ТЦК в Закарпатье и заместитель комбрига Теробороны.
Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в СБУ.
За взятки помогали избежать мобилизации
Начальник районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны действовали отдельно, однако использовали схожие схемы.
Мужчины, не желавшие проходить военную службу, могли за взятку оформить ложные справки о непригодности к службе. ВВК приписывала таким мужчинам наличие серьезных заболеваний.
"В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с военного учета и могли незаконно выехать за пределы Украины", — сообщили в СБУ.
Во сколько обходился фиктивный вывод ВВК
Чиновники брали с каждого уклониста от четырех тысяч долларов за оформление непригодности к службе.
Обоих фигурантов подозревают по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Какое наказание грозит
Следствие до сих пор продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.
Обоим злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в суд передали дело жительницы Вышгорода, которая оформляла фиктивные браки для незаконного выезда мужчин за границу.
Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который переправлял уклонистов за границу.
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