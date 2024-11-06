Еще две схемы для ухилянцев разоблачили в Закарпатье

СБУ разоблачила очередные схемы для уклонистов. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией разоблачили еще две схемы уклонения от мобилизации. Их организовали глава районного ТЦК в Закарпатье и заместитель комбрига Теробороны.

Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в СБУ.

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Начальник районного ТЦК и заместитель командира бригады Теробороны действовали отдельно, однако использовали схожие схемы.

Мужчины, не желавшие проходить военную службу, могли за взятку оформить ложные справки о непригодности к службе. ВВК приписывала таким мужчинам наличие серьезных заболеваний.

"В дальнейшем уклонисты использовали подделку для снятия с военного учета и могли незаконно выехать за пределы Украины", — сообщили в СБУ.

СБУ разоблачила схемы уклонения от мобилизации. Фото: скриншот

Во сколько обходился фиктивный вывод ВВК

Чиновники брали с каждого уклониста от четырех тысяч долларов за оформление непригодности к службе.

Обоих фигурантов подозревают по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

СБУ разоблачила две схемы для уклонистов. Фото: СБУ

Какое наказание грозит

Следствие до сих пор продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления для привлечения виновных к ответственности.

Обоим злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в суд передали дело жительницы Вышгорода, которая оформляла фиктивные браки для незаконного выезда мужчин за границу.

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который переправлял уклонистов за границу.