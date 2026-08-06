СБУ успешно нанесла удар по Ярославскому НПЗ РФ и кораблям ФСБ в Крыму: подробности

Горят нефтеперерабатывающие заводы в РФ в результате атаки БпЛА. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу РФ и кораблям береговой охраны ФСБ во временно оккупированной Керчи. На одном из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России зафиксированы взрывы, пожары и повреждения ключевых объектов инфраструктуры. Также повреждения получили два патрульных корабля береговой охраны ФСБ РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в четверг, 6 августа.

СБУ атаковала один из крупнейших НПЗ РФ и корабли ФСБ в Керчи

Служба безопасности Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть — ЯНОС" в российском Ярославле, а также по кораблям береговой охраны ФСБ РФ во временно оккупированной Керчи.

В СБУ сообщили, что Ярославский НПЗ расположен на расстоянии более 700 километров от государственной границы Украины. Это одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ, мощность которого составляет почти 15 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие стратегически важные нефтепродукты для центральных регионов России и столичной агломерации.

По информации спецслужб, в результате атаки украинских беспилотников на территории завода прогремело не менее шести взрывов. В четырёх разных частях предприятия возникли пожары.

По предварительным данным, повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что привело к её разливу. Два резервуара охватило пламя. Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых также возникли пожары.

Кроме того, украинские беспилотники нанесли удар по территории порта во временно оккупированной Керчи. В результате удара повреждения получили два патрульных корабля проекта 10410 "Светляк" береговой охраны ФСБ РФ — "Балаклава" и "Керчь".

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 6 августа украинские силы успешно нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в глубоком тылу России и вражеским судам в акватории Черного моря. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что под удар попали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане, "Славнефть-Янос" в Ярославской области, а также корабли и суда теневого флота РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 6 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в Ярославле — после взрывов на предприятии разразился масштабный пожар. Из-за атаки власти перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы, а губернатор области подтвердил налет дронов. Это как минимум седьмой случай возгорания на территории одного из крупнейших НПЗ России с начала 2026 года.