СБУ раскрыла сеть РФ, которая финансировала антиукраинские митинги в ЕС

Польская полиция. Фото: policja.gov.pl

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Служба безопасности Украины совместно с правоохранительными органами Польши разоблачила группу лиц, которая по заданию российских спецслужб организовывала оплачиваемые антиукраинские митинги на территории Европейского Союза.

Об этом сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

Кто организовывал антиукраинские акции

По данным следствия, в течение 2025–2026 годов злоумышленники провели пять псевдопротестов в Варшаве и Вроцлаве. Организаторы искали участников через личные контакты и обещали им вознаграждение от 100 до 200 долларов США за однократное участие в акциях.

В ходе международного расследования СБУ и Агентство внутренней безопасности Польши установили причастность 11 человек. Среди них — двое граждан Беларуси и девять граждан Украины, которые находились на территории ЕС. По информации спецслужб, кураторы из России координировали действия организаторов, которые обеспечивали участников агитационными материалами, проводили инструктажи и выплачивали вознаграждение наличными за участие в митингах.

В СБУ отметили, что главной целью таких акций была дискредитация Украины на международной арене и попытка дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в странах Европейского Союза. В настоящее время все разоблаченные лица депортированы в страны их происхождения.

Как сообщали Новини.LIVE, в Херсоне сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который, по данным следствия, корректировал российские удары по позициям Сил обороны. Подозреваемому, который много лет проживал в Украине по поддельным документам, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины раскрыла агентурную сеть, работавшую в интересах России. По данным следствия, правоохранители задержали восьмерых подозреваемых, которые регистрировали спутниковые терминалы Starlink для российских вооруженных формирований.