СБУ пресекла 10 схем уклонения от мобилизации в Украине

Подозреваемый, представители СБУ и Вознесенской окружной прокуратуры. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с ГБР, Национальной полицией и прокуратурой пресекла 10 схем незаконного уклонения от мобилизации и увольнения военнослужащих со службы. По данным правоохранителей, 13 организаторов махинаций вымогали от 2,5 до 30 тысяч долларов, предлагая фиктивные документы, "бронирование" и незаконный выезд за границу.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Какие схемы раскрыли правоохранители

По данным СБУ, стоимость незаконных услуг составляла от 2,5 до 30 тысяч долларов США. Фигуранты использовали связи в ТЦК и СП, военно-медицинских комиссиях, медицинских учреждениях и государственных органах, а также предлагали поддельные документы и незаконный выезд за границу.

В Николаевской области разоблачили руководителя отдела по делам детей одного из городских советов Вознесенского района. За 2,5 тысячи долларов он, по версии следствия, обещал действующим военнослужащим помочь с увольнением со службы.

Для этого фигурант якобы планировал содействовать оформлению документов об опекунстве над родственниками, нуждающимися в постоянном уходе. Следствие считает, что он должен был использовать личные связи в районном ТЦК.

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В другом деле в Николаевской области СБУ и Нацполиция задержали механика-водителя воинской части. По данным правоохранителей, он вымогал до 16 тысяч долларов у родственников военнослужащих за организацию незаконного увольнения со службы под предлогом якобы проблем со здоровьем. Для этого он планировал привлечь знакомых среди должностных лиц ВЛК.

В Виннице предлагали поддельные медицинские документы

В Виннице сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили двух мужчин, которые за 4 тысячи долларов обещали военнообязанным использовать связи в ТЦК и СП для уклонения от мобилизации.

Также правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, продавал за 10 тысяч долларов поддельные медицинские заключения с вымышленными тяжелыми диагнозами. Такие документы должны были стать основанием для оформления отсрочки.

Фигурант, как отмечают в СБУ, привлекал знакомых из числа членов экспертных команд по оценке повседневного функционирования человека, которые ранее работали в системе МСЭК. Речь шла об изготовлении фиктивных медицинских документов и последующем присвоении группы инвалидности.

Кроме того, в Виннице зафиксировали деятельность уроженца Днепра, который за 8 тысяч долларов организовывал незаконную переправку военнообязанных через западную границу. По данным следствия, к схеме он привлек сообщника, который в настоящее время находится за пределами Украины.

Фиктивное лечение и незаконное установление инвалидности

В Черновцах киберспециалисты СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили сотрудницу местного дошкольного учебного заведения. За 10 тысяч долларов она, по версии следствия, привлекала знакомых врачей для оформления военнообязанных на фиктивное стационарное лечение.

После этого мужчинам планировали безосновательно устанавливать группы инвалидности и признавать их негодными к военной службе.

Во Львовской области организовывали незаконное пересечение границы

Во Львовской области правоохранители задержали жителя Самборского района, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных за границу.

За 11 тысяч евро мужчина, по данным следствия, на собственном автомобиле доставлял "клиентов" в определенное место вблизи государственной границы и объяснял им, как незаконно пересечь ее пешком вне пунктов пропуска.

Также в регионе по материалам СБУ и ГБР будет судим инспектор Государственной пограничной службы. За 30 тысяч долларов он, по версии следствия, обещал военнообязанным оформить документы для беспрепятственного выезда в Европейский Союз через официальные пункты пропуска.

Во время обысков у чиновника обнаружили ручную противопехотную гранату, которую он, по данным правоохранителей, незаконно хранил в собственном автомобиле.

Во Львове разоблачили директора и заведующую отделением стоматологической поликлиники городского совета. Их подозревают в организации фиктивного трудоустройства военнообязанных с последующим "бронированием" от мобилизации.

Стоимость такой услуги составляла 5,5 тысячи долларов. За эти деньги "клиентов" якобы оформляли на должности врачей и вносили в список работников, имеющих право на "бронирование".

В ТЦК вносили ложные данные

В Ивано-Франковской области киберспециалисты СБУ совместно с Нацполицией разоблачили двух должностных лиц районного ТЦК.

По данным следствия, начальник отдела и оператор отделения удаляли из электронного реестра призывников сведения о нарушениях воинского учета. Таким образом военнообязанных можно было снимать с розыска.

Кроме того, фигуранты якобы вносили ложные сведения о прохождении мужчинами военной службы, после чего их исключали из реестра военнообязанных.

Правоохранители зафиксировали деятельность должностных лиц и задержали их.

Какое наказание грозит фигурантам

Задержанным сообщили о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконную переправку лиц через государственную границу, несанкционированные действия с информацией в электронных системах, получение неправомерной выгоды, злоупотребление влиянием, препятствование законной деятельности ВСУ и незаконное обращение с оружием.

В зависимости от квалификации и обстоятельств преступлений фигурантам может грозить до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности и возможных других участников схем.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством окружных и областных прокуратур, а также специализированных прокуратур в сфере обороны Западного и Южного регионов.

Представитель СБУ и подозреваемый. Фото: СБУ

Документальные материалы дела. Фото: СБУ

Новини.LIVE сообщали, что правоохранители пресекли ещё четыре схемы уклонения от мобилизации в Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях. По материалам следствия, фигуранты предлагали военнообязанным фиктивное трудоустройство, поддельные медицинские документы, незаконное зачисление в аспирантуру и нелегальный выезд за пределы Украины.

Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией раскрыла девять схем незаконного уклонения от мобилизации в различных регионах страны. По данным следствия, фигуранты помогали военнообязанным оформлять незаконные отсрочки, изготавливали фиктивные медицинские документы и организовывали нелегальное пересечение государственной границы. Правоохранители задержали десять организаторов и сообщили им о подозрении.