СБУ предотвратила теракт в центре Киева и задержала двух агенток РФ

Подозреваемая находится под стражей. Фото: СБУ

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины заявила о срыве подготовки теракта в центре Киева. Правоохранители задержали двух женщин, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке покушения на военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

Как СБУ раскрыла подготовку теракта

По данным следствия, исполнительницы должны были заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского защитника, припаркованный недалеко от Майдана Независимости. Российские кураторы рассчитывали не только ликвидировать военного, но и причинить жертвы среди гражданского населения. Планы удалось сорвать после того, как сотрудники СБУ обнаружили на автомобиле военного GPS-трекер. Это помогло вовремя раскрыть схему и задержать обеих подозреваемых еще до совершения теракта.

Задержанная подозреваемая. Фото: СБУ

Одну из женщин задержали во время получения взрывчатки из тайника, другую — по месту жительства. В ходе обысков правоохранители изъяли почти шесть килограммов взрывчатых веществ. Следствие установило, что обеих женщин завербовали по отдельности через лиц в России, сотрудничающих со спецслужбами РФ. Одна из них, безработная жительница Сумской области, приехала в Киев и собственноручно изготовила взрывное устройство по инструкциям куратора, после чего спрятала его на кладбище. Другая — бывшая предпринимательница из Севастополя — занималась слежкой за военным и должна была установить взрывчатку под его автомобиль. Во время обыска у неё изъяли парик, который она планировала использовать для маскировки.

Взрывные устройства. Фото: СБУ

Обеим фигуранткам сообщили о подозрении по статьям о государственной измене, подготовке и пособничестве в совершении теракта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств.

Как сообщали Новини.LIVE, сотрудники СБУ совместно с военными Третьего армейского корпуса ВСУ задержали российского агента вблизи Лимана в Донецкой области. По данным следствия, он корректировал огонь оккупационных войск по позициям украинских защитников, передавая врагу координаты для ударов.

Как сообщали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований США раскрыла масштабную кибершпионскую кампанию российских спецслужб. По данным следствия, хакеры атаковали мессенджеры украинских, европейских и американских чиновников, военных, политиков и общественных деятелей, пытаясь получить доступ к конфиденциальной информации и персональным данным.