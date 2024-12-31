Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Санта пересек границу Украины, — ГПСУ arrow

Санта пересек границу Украины, — ГПСУ

31 декабря 2024 00:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Санта пересек границу Украины, сообщили в ГПСУ
Пограничник заметил прибывшего в Украину Санту. Фото: скриншот с видео
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь с 30 на 31 декабря Санта пересек границу Украины. Его зафиксировали наши пограничники.

Соответствующий поздравительный видеоролик опубликовали в Госпогранслужбе Украины.

Читайте также:

Санта пришел в Украину

На видео, показанном ГПСУ, видно, что наши пограничники обнаружили Санту, который пересекает границу Украины. Разговаривая по рации охранники украинской территории информируют друг друга, когда каждый из них увидел Санту. На одном из последних кадров он наконец-то пересекает границу, о чем пограничник предупреждает других.

"Сообщаю, Санта пересек границу", — сказал он.

Далее Санта идет к санкам с оленями, а ГПСУ в свою очередь поздравили украинцев с Новым 2025 годом.

Напомним, на днях ранее в РФ тоже опубликовали так называемое "новогоднее видео", на котором Санта Клауса сбивает российское ПВО. В санках позади него вместо подарков были западные ракеты. После сбития российский Дед Мороз заявил, что в стране "не нужно ничего иностранного".

Также отметим, что недавно мы писали о том, сколько стоят новогодние поздравления от аниматоров в костюмах Санты.

пограничники Новый год ГПСУ Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:50 Санта пересек границу Украины, — ГПСУ

00:30 Статус "В розыске" — может ли полиция задержать

00:23 Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

30 декабря 2025

23:54 Графики на 31 декабря — будет ли Новый год в Украине со светом

23:52 В Барселоне во второй раз за 2024 год умер легендарный футболист

23:50 На Львовщине подсчитали количество попыток пересечения КПП за год

23:41 Стало известно, сколько взяток предлагали ГПСУ Львовщины

23:33 Стали известны даты проведения НМТ в 2025 году

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

23:15 Бойцы ВСУ установили елку в Судже — фото

23:03 Мобилизовали с гепатитом — мужчина судился с воинской частью

00:50 Санта пересек границу Украины, — ГПСУ

00:30 Статус "В розыске" — может ли полиция задержать

00:23 Китай взломал Минфин США, получив доступ к документам, — NYT

30 декабря 2025

23:54 Графики на 31 декабря — будет ли Новый год в Украине со светом

23:52 В Барселоне во второй раз за 2024 год умер легендарный футболист

23:50 На Львовщине подсчитали количество попыток пересечения КПП за год

23:41 Стало известно, сколько взяток предлагали ГПСУ Львовщины

23:33 Стали известны даты проведения НМТ в 2025 году

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

23:15 Бойцы ВСУ установили елку в Судже — фото

23:03 Мобилизовали с гепатитом — мужчина судился с воинской частью

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Text

08:00 США приняли важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

29 декабря 2024
Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года