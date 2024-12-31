Санта пересек границу Украины, сообщили в ГПСУ

Пограничник заметил прибывшего в Украину Санту. Фото: скриншот с видео

В ночь с 30 на 31 декабря Санта пересек границу Украины. Его зафиксировали наши пограничники.

Соответствующий поздравительный видеоролик опубликовали в Госпогранслужбе Украины.

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Санта пришел в Украину

На видео, показанном ГПСУ, видно, что наши пограничники обнаружили Санту, который пересекает границу Украины. Разговаривая по рации охранники украинской территории информируют друг друга, когда каждый из них увидел Санту. На одном из последних кадров он наконец-то пересекает границу, о чем пограничник предупреждает других.

"Сообщаю, Санта пересек границу", — сказал он.

Далее Санта идет к санкам с оленями, а ГПСУ в свою очередь поздравили украинцев с Новым 2025 годом.

Напомним, на днях ранее в РФ тоже опубликовали так называемое "новогоднее видео", на котором Санта Клауса сбивает российское ПВО. В санках позади него вместо подарков были западные ракеты. После сбития российский Дед Мороз заявил, что в стране "не нужно ничего иностранного".

Также отметим, что недавно мы писали о том, сколько стоят новогодние поздравления от аниматоров в костюмах Санты.