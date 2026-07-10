Санкции против РФ и Patriot: Зеленский встретился с сенатором США Гремом

Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм в Киеве 10 июля 2026 года. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с сенатором США Линдси Грэмом. Стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию, дальнейшую военную поддержку Украины и выполнение договоренностей по системам Patriot. Также в этот день глава государства встретился с почетным председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом, с которым обсудил итоги саммита НАТО, развитие оборонного сотрудничества и ужесточение санкций против РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в пятницу, 10 июля.

Зеленский и Грэм обсудили санкции против РФ и поддержку Украины

В ходе встречи Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за всестороннюю поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Президент особо отметил помощь американской стороны в укреплении украинской противовоздушной обороны, которая уже спасла тысячи жизней, а также реализацию программы PURL.

Глава государства проинформировал сенатора о результатах недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, одним из ключевых итогов встречи стало политическое решение о предоставлении Украине лицензий на производство систем Patriot, что должно существенно усилить защиту украинского неба.

Президент также рассказал о ежедневных российских атаках на украинские города и подчеркнул острую потребность Украины в большем количестве антибаллистических ракет. Линдси Грэм, со своей стороны, отметил стойкость украинского народа и заверил, что Конгресс США и впредь будет поддерживать Украину.

Особое внимание собеседники уделили дипломатическим усилиям по прекращению войны и необходимости усиления санкционного давления на Россию и государства, помогающие ей вести войну. Сенатор сообщил, что в Конгрессе США продолжается работа над соответствующим законопроектом и сейчас, по его мнению, настал подходящий момент для дальнейших решительных шагов.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский и Майкл Маккол обсудили Patriot, дроны и санкции против РФ

В ходе отдельной встречи президент Украины поблагодарил Майкла Макколла за неизменную двухпартийную поддержку Украины и внимание к потребностям украинского государства.

Американский конгрессмен поздравил Украину с итогами саммита НАТО и подчеркнул, что принятые решения по усилению противовоздушной обороны чрезвычайно важны на фоне постоянных российских ракетных атак.

Зеленский и Майкл Маккол во время встречи 10 июля 2026 года. Фото: ОПУ

В ответ Владимир Зеленский отметил, что договоренности о возможном производстве систем Patriot в Украине имеют стратегическое значение. По его словам, это не только укрепит защиту украинского неба, но и станет важным шагом для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Действительно, саммит стал для нас успехом. Я надеюсь, что это продолжится. А лицензии на будущие системы Patriot в Украине — для нас это очень важно. Конечно, это дает сигнал прежде всего нашим людям, что мы можем быть в безопасности. Но мы понимаем, что этот путь не очень короткий. У нас в Украине около 500 технологических компаний, и десятки из них очень сильны. Я надеюсь, что они смогут сделать это как можно быстрее. Если мы получим эти лицензии как можно скорее", — сказал Владимир Зеленский.

В ходе переговоров стороны также обсудили ситуацию на фронте, российские атаки на гражданскую инфраструктуру и украинские удары на большие расстояния. Президент отметил, что Украина уже наносит удары по военным целям на территории России на расстоянии более 2,5 тысячи километров от государственной границы, что наносит ощутимый экономический ущерб стране-агрессору.

Майкл Макколл высоко оценил развитие украинских беспилотных технологий и отметил, что они производят большое впечатление на американских партнеров.

"Мы очень впечатлены вашим народом. То, что вы сделали с дронными технологиями, очень впечатляет", — отметил Майкл Макколл.

Отдельной темой встречи стало сотрудничество Украины и США в сфере беспилотных технологий. Президент сообщил, что американская сторона уже тестирует украинские воздушные и морские дроны, а также другие современные оборонные разработки. По его словам, после завершения тестирования стороны планируют перейти к заключению двустороннего соглашения Drone Deal.

Собеседники также уделили внимание дальнейшему усилению санкционного давления на Россию. Майкл Маккол сообщил, что во время визита в Киев его делегация провела консультации с украинскими экспертами по поводу новых санкционных механизмов. Выработанные предложения он и его команда планируют проанализировать после возвращения в Вашингтон.

В конце встречи Владимир Зеленский наградил американских партнеров государственными наградами. Майкл Маккол получил орден "За заслуги" II степени, а основатель и председатель совета директоров инвестиционной компании Magellan Investment Holdings Рон Вахид — орден "За заслуги" III степени.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 9 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие дни Украина получит от США новый пакет военной помощи с ракетами для систем Patriot. По его словам, также достигнуты отдельные договоренности с европейскими партнерами относительно дополнительных ракет PAC-3. Кроме того, продолжаются переговоры о запуске производства комплексов Patriot в Украине.

Новини.LIVE также писали, что на полях саммита в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине право на производство систем Patriot. По его словам, украинские предприятия способны быстро освоить производство этого высокотехнологичного вооружения при поддержке США. В то же время подробности потенциальной договоренности американская сторона пока не раскрыла.