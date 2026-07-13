С антиукраинскими лозунгами, но не пророссийский: в Варшаве прошел "Волынский марш"

"Волынский марш" в Варшаве 12 июля 2026 года. Фото: Суспільне/Оксана Сенив

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

12 июля в Варшаве прошел "Волынский марш", участники которого призвали польские власти полностью прекратить помощь Украине. Организатором шествия выступила партия "Конфедерация польской короны", которую внутри страны часто критикуют за пророссийские взгляды и антиукраинскую риторику. Сами митингующие назвали акцию чествованием памяти, однако во время движения колонны выкрикивали лозунги "Польша — антибандеровская" и "Поляк в Польше — хозяин!"

Об этом со ссылкой на Суспільне сообщает Новини.LIVE.

Призывы против помощи Украине и критика правительства

Ультраправая партия «Конфедерация польской короны» организовала этот масштабный марш к очередной годовщине Волынской трагедии. Эта политическая сила известна своей антиукраинской риторикой и постоянной критикой нынешних польских властей.

На мероприятие собралось около 500 человек. Организаторы заверили, что митинг призван почтить память поляков, погибших на Волыни. Однако участники акции быстро перешли к политическим требованиям и призвали официальную Варшаву прекратить любую поддержку Киева, поскольку войну России против Украины они считают исключительно украинской проблемой, которая не должна касаться Польши.

Помимо традиционных упреков, митингующие выкрикивали оскорбления в адрес Украины и требовали прекратить поставки: "Ни грамма боеприпасов, ни литра смазки, масла или топлива". Не обошлось и без критики руководства собственной страны, в адрес которого раздавались призывы: "Туск и Моравецкий — на Донецкий фронт".

Контекст памятной даты

В Польше 11 июля чтят память жертв Волынской трагедии, которую польский народ называет "Волынской резней". На официальном государственном уровне этот день провозгласили «Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на RMF24 сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий призвал запретить флаг УПА. Такое заявление он сделал во время мероприятий по чествованию жертв Волынской трагедии. Соответствующее решение должен принять польский парламент.

Также Новини.LIVE писал, что 8 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Политики обсуждали дальнейшее сотрудничество. Кроме того, речь шла о вопросах безопасности и поддержке Украины.