Прогноз магнитных бурь в Украине на 5 марта — к чему готовится

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

На Земле в четверг, 5 марта, ожидается геомагнитный фон от спокойного до нестабильного, без признаков мощных магнитных бурь. За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые обычно почти не влияют на планету.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури 5 марта в Украине

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце произошли четыре вспышки класса С, которые в основном не имеют ощутимого влияния на Землю.

Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

По прогнозу на четверг геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность также ожидается низкой, в то же время сохраняется вероятность вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь с 5 по 8 марта. Фото: скриншот

Солнечная активность на 5 марта:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 27

Магнитные бури могут сказываться на самочувствии. Предупреждения о таких периодах используют как ориентир, чтобы внимательнее контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие подобным солнечным явлениям.

Как магнитная буря может проявляться в самочувствии

Метеозависимые люди могут испытывать значительное ухудшение самочувствия при магнитных бурях. Может возникать:

головная боль, ощущение давления в голове

головокружение, "ватность", снижение концентрации

усталость, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием и поверхностный сон

раздражительность, тревожность, перепады настроения

колебания артериального давления, ощущение "пульсации"

учащенное сердцебиение или дискомфорт в области сердца

обострение симптомов хронических состояний, в частности метеочувствительности

Что делать при ухудшении самочувствия

уменьшить физические нагрузки, дать организму больше отдыха

следить за режимом сна, по возможности ложиться и просыпаться в одно время

поддерживать питьевой режим

не пропускать приемы пищи

при наличии тонометра контролировать давление

отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи

ограничить употребление алкоголя и курения

В марте синоптики прогнозируют несколько мощных магнитных бурь и назвали конкретные даты в марте.

Также читайте подробный прогноз на весну 2026 года — синоптики сказали, когда потеплеет в Украине.