Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Солнце за сутки было малоактивным, но магнитные бури еще впереди

Солнце за сутки было малоактивным, но магнитные бури еще впереди

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 14:36
Прогноз магнитных бурь в Украине на 5 марта — к чему готовится
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

На Земле в четверг, 5 марта, ожидается геомагнитный фон от спокойного до нестабильного, без признаков мощных магнитных бурь. За последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, которые обычно почти не влияют на планету.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 5 марта в Украине

В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась низкой. За это время на Солнце произошли четыре вспышки класса С, которые в основном не имеют ощутимого влияния на Землю.

null
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

По прогнозу на четверг геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность также ожидается низкой, в то же время сохраняется вероятность вспышек М-класса.

null
Прогноз магнитных бурь с 5 по 8 марта. Фото: скриншот

Солнечная активность на 5 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 27

Магнитные бури могут сказываться на самочувствии. Предупреждения о таких периодах используют как ориентир, чтобы внимательнее контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие подобным солнечным явлениям.

Как магнитная буря может проявляться в самочувствии

Метеозависимые люди могут испытывать значительное ухудшение самочувствия при магнитных бурях. Может возникать:

  • головная боль, ощущение давления в голове
  • головокружение, "ватность", снижение концентрации
  • усталость, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием и поверхностный сон
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения
  • колебания артериального давления, ощущение "пульсации"
  • учащенное сердцебиение или дискомфорт в области сердца
  • обострение симптомов хронических состояний, в частности метеочувствительности

Что делать при ухудшении самочувствия

  • уменьшить физические нагрузки, дать организму больше отдыха
  • следить за режимом сна, по возможности ложиться и просыпаться в одно время
  • поддерживать питьевой режим
  • не пропускать приемы пищи
  • при наличии тонометра контролировать давление
  • отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи
  • ограничить употребление алкоголя и курения

В марте синоптики прогнозируют несколько мощных магнитных бурь и назвали конкретные даты в марте.

Также читайте подробный прогноз на весну 2026 года — синоптики сказали, когда потеплеет в Украине.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации