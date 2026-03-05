Відео
Геомагнітне поле сьогодні буде нестабільним через спалахи на Сонці

Дата публікації: 5 березня 2026 14:36
Магнітні бурі в Україні 5 березня — детальний звіт про активність Сонця
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Синоптики повідомляють, що на Землі у четвер, 5 березня, суттєвих магнітних бур не прогнозують. За попередню добу Сонце залишалося малoактивним, а зафіксовані спалахи були слабкого рівня.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 5 березня в Україні

Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася низькою. За цей час на Сонці сталися чотири спалахи класу С, які переважно не мають відчутного впливу на Землю.

null
Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

За прогнозом на четвер геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність також очікується низькою, водночас зберігається ймовірність спалахів М-класу.

null
Прогноз магнітних бур з 5 до 8 березня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 5 березня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 25%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%
  • Кількість сонячних плям – 27

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті. Попередження про такі періоди використовують як орієнтир, щоб уважніше контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують подібним сонячним явищам.

Як магнітна буря може проявлятися у самопочутті

Метеозалежні люди можуть відчувати значне погіршення самопочуття при магнітних бурях. Може виникати:

  • головний біль, відчуття тиску в голові
  • запаморочення, "ватність", зниження концентрації
  • втома, сонливість або, навпаки, труднощі із засинанням і поверхневий сон
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою
  • коливання артеріального тиску, відчуття "пульсації"
  • прискорене серцебиття або дискомфорт у ділянці серця
  • загострення симптомів хронічних станів, зокрема метеочутливості

Що робити при погіршенні самопочуття

  • зменшити фізичні навантаження, дати організму більше відпочинку
  • стежити за режимом сну, за можливості лягати й прокидатися в один час
  • підтримувати питний режим
  • не пропускати прийоми їжі
  • за наявності тонометра контролювати тиск
  • відмовитися від важкої, соленої та гострої їжі
  • обмежити вживання алкголю та куріння

У березні синоптики прогнозують кілька потужних магнітних бур та назвали конкретні дати у березні.

Також читайте докладний прогноз на весну 2026 року — синоптики сказали, коли потепліє в Україні

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
