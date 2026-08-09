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Главная Новости дня С 2022 года Германия выслала около 400 россиян: более 80 из них были дипломатами

С 2022 года Германия выслала около 400 россиян: более 80 из них были дипломатами

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Дата публикации 9 августа 2026 19:07
С 2022 года Германия выслала около 400 россиян
Йоханн Вадефуль. Фото иллюстративное: Reuters.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия выслала из страны около 400 граждан РФ. Среди них — более 80 российских дипломатов, большинство из которых, по данным немецких властей, были сотрудниками спецслужб, работавшими под дипломатическим прикрытием.

Об этом пишет Bild со ссылкой на данные МИД и МВД Германии, сообщает Новини.LIVE.

Российских дипломатов связывали с разведкой

В немецком МИД заявили, что после начала полномасштабной войны численность сотрудников российского посольства в Берлине существенно сократилась. Власти Германии рассматривали высланных дипломатов как лиц, связанных с разведывательной деятельностью.

По данным Bild, последнюю высылку российского дипломата Германия осуществила в январе 2026 года. Тогда персоной нон грата объявили заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине.

После Бучи Германия выслала 40 дипломатов

Значительное сокращение российского дипломатического корпуса произошло после освобождения Бучи в Киевской области в апреле 2022 года. Тогда Германия выслала 40 российских дипломатов.

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Помимо дипломатов, с начала полномасштабной войны из Германии депортировали еще 313 граждан России. Таким образом, общее количество высланных или депортированных россиян составляет около 400 человек.

В Bild отмечают, что российское посольство в Берлине немецкие службы рассматривают как один из центров российской разведывательной деятельности и влияния в стране.

Как сообщали Новини.LIVE, 5 августа в аэропорту Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета "Антонов" обнаружили беспилотник с детонатором. Из-за инцидента работу аэропорта временно приостановили, а полиция начала расследование по версии возможной диверсии.

Также Новини.LIVE писали, что впоследствии в Министерстве внутренних дел Германии опровергли информацию о нахождении дрона непосредственно рядом с украинским самолетом. Немецкие власти также заявили, что самолет был пуст и не перевозил оружие или боеприпасы для Украины.

Германия война в Украине Россия
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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