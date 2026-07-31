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Главная Новости дня Румыния снова подняла в небо F-16 из-за дронов

Румыния снова подняла в небо F-16 из-за дронов

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 03:10
Румыния подняла истребители F-16 из-за дронов 30 июля
Истребитель F-16 в небе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Вечером в четверг, 30 июля, власти Румынии разослали предупреждение жителям города Тулча из-за дронов, которые были вблизи границы с Украиной. В связи с угрозой страна подняла в небо два истребителя F-16.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Digi24.

Что известно о взлете F-16 в Румынии из-за дронов

"Вечером в четверг, 30 июля, радиолокационная система наблюдения MApN обнаружила группу воздушных целей в районе речной границы с Украиной. Два истребителя F-16 с 86-й авиабазы Борча поднялись в воздух в 21:12 для наблюдения за ситуацией", — заявили в румынском Минобороны.

В свою очередь Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению жителей города Тулча (недалеко от Одесской области). Впоследствии власти предупредили их о возможности падения обломков и посоветовали людям укрыться в безопасности месте.

Чуть позже угроза миновала.

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"Радиолокационная система наблюдения зафиксировала прерывистые сигналы воздушных целей вблизи речной границы с Украиной. Они были в течение приблизительно 20 секунд в национальном воздушном пространстве, около 21:14, после чего пересекли границу в направлении Украины", — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что цели исчезли из поля зрения радиолокационных систем, а позже с украинской стороны были зафиксированы взрывы.

Как сообщили Новини.LIVE, 22 июля стало известно, что украинский истребитель F-16 впервые сбил российский истребитель в воздушном бою.

Также мы писали, что 29 июля в Украине при выполнении боевой задачи разбился истребитель F-16. Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован.

Румыния дроны война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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