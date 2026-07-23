Рубио встретился с Лавровым и обсудил необходимость прекращения войны

Встреча Рубио и Лаврова. Фото: x.com/SecRubio

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио в четверг, 23 июля, встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах министерской встречи АСЕАН. В частности, стороны обсудили необходимость прекращения войны.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Встреча Рубио и Лаврова

"Мы обсудили отношения между США и Россией, а также необходимость прекращения войны между Россией и Украиной", — сообщил госсекретарь США.

Встреча состоялась впервые с сентября 2025 года.

Накануне Лавров заявил, что намерен выяснить актуальную позицию США по урегулированию войны, в частности в контексте договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже.

В то же время ранее Марко Рубио подчеркивал, что во время прошлогоднего саммита в этом городе между российским диктатором Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не было достигнуто никаких конкретных договоренностей по Украине — речь шла лишь о возможных предложениях по прекращению войны.

Как писали Новини.LIVE, Рубио отметил, что полномасштабное вторжение существенно осложнило диалог между Вашингтоном и Москвой по другим международным вопросам. В то же время, по его словам, Соединенные Штаты не исключают возможности поиска направлений для потенциального сотрудничества.

Кроме того, в США отвергают заявления о якобы тайных договоренностях между Трампом и Путиным во время встречи в Анкоридже, которые в последнее время продвигает Кремль. В Вашингтоне подчеркивают, что переговоры на Аляске не завершились заключением каких-либо соглашений относительно войны в Украине.