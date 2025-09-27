Патриарх РПЦ Кирилл. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия наняла священников Молдовы для ведения антизападной дезинформационной кампании в стране. Путинский режим поставил православную церковь себе на службу и в самой России.

Такой вывод сделали журналисты Reuters в своем большом аналитическом материале, который был посвящен деятельности московской церкви в Молдове.

Как РПЦ использует священников Молдовы

В своем материале Reuters отмечает, что в то время, как патриарх Кирилл и другие иерархи РПЦ объявляют убийство священным делом и запрещают молиться за мир, зарубежные приходы становятся орудием Кремля в информационной войне.

За последний год с лишним в Молдове эта кампания была поставлена на широкую ногу. Результаты этой кампании могут сказаться под конец парламентских выборов в ближайшее воскресенье.

С июня по октябрь 2024 года несколько сотен человек — преимущественно священников, а также мирян и других лиц, связанных с молдавской православной церковью, — отправились в туры "все включено" по святым местам в России.

Всего среди источников Reuters было четыре священника, которые ездили в такие поездки, где все их расходы, от самолета до проживания, были оплачены. Во время путешествия они получали и деньги на текущие расходы.

Также группе среди них были и российские богословы и историки, которые прочитали несколько лекций: в них подчеркивалось, что Россию и Молдову связывают многовековые традиции и общая вера и они должны вместе противостоять морально разложившемуся Западу.

Ранее мы сообщали, что президент Молдовы Майя Санду заявляла о попытках дестабилизировать ситуацию в Молдове со стороны РФ. По ее словам, Москва тратит на это большие деньги.

Кроме того, стало известно, что перед выборами в Молдове правоохранители арестовали 74 человека. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков, спланированных Россией.