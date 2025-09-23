Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Перед выборами в Молдове задержали 74 провокатора РФ — что хотели

Перед выборами в Молдове задержали 74 провокатора РФ — что хотели

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 06:59
Правоохранители Молдовы перед выборами провели обыски и осуществили аресты провокаторов РФ, которые хотели навести беспорядок на выборах 28 сентября
Полиция Молдовы. Иллюстративное фото: Викимедиа

Менее чем за неделю до парламентских выборов в республике Молдова правоохранители обыскали более 250 объектов недвижимости и арестовали 74 человека. По словам молдавских властей, причиной обыска является расследование подготовки массовых беспорядков и дестабилизации государства, спланированных Россией.

Об этом 21 сентября пишет Spiegel.

Реклама
Читайте также:

Какова была цель обысков и арестов

По словам полиции, рейды прошли в нескольких местах по всей стране. Также были проведены обыски в тюрьмах. Пострадавших задержали на срок до 72 часов. Большинство подозреваемых "систематически" ездили в Сербию, где проходили обучение.

Национальный антикоррупционный центр также провел рейды вместе с прокуратурой Кишинева. Согласно заявлению, эти рейды были частью уголовного расследования незаконного финансирования партий, отмывания денег и подкупа избирателей. Один человек был арестован.

После рейдов президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль тратит "сотни миллионов евро",  чтобы повлиять на парламентские выборы, которые состоятся в Молдове 28 сентября.

Ранее в эфире Новини.LIVE политтехнолог Олег Постернак заявил, что парламентские выборы в Молдове важны для Украины. Они могут иметь непосредственное влияние на наше государство.

Напомним, мы писали, что международную магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать, проект предусматривает не только ремонт асфальта, но и строительство мостов, развязок и современной инфраструктуры.

россия Молдова выборы провокация Майя Санду
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации