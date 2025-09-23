Правоохранители Молдовы перед выборами провели обыски и осуществили аресты провокаторов РФ, которые хотели навести беспорядок на выборах 28 сентября

Полиция Молдовы. Иллюстративное фото: Викимедиа

Менее чем за неделю до парламентских выборов в республике Молдова правоохранители обыскали более 250 объектов недвижимости и арестовали 74 человека. По словам молдавских властей, причиной обыска является расследование подготовки массовых беспорядков и дестабилизации государства, спланированных Россией.

Об этом 21 сентября пишет Spiegel.

Какова была цель обысков и арестов

По словам полиции, рейды прошли в нескольких местах по всей стране. Также были проведены обыски в тюрьмах. Пострадавших задержали на срок до 72 часов. Большинство подозреваемых "систематически" ездили в Сербию, где проходили обучение.

Национальный антикоррупционный центр также провел рейды вместе с прокуратурой Кишинева. Согласно заявлению, эти рейды были частью уголовного расследования незаконного финансирования партий, отмывания денег и подкупа избирателей. Один человек был арестован.

После рейдов президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль тратит "сотни миллионов евро", чтобы повлиять на парламентские выборы, которые состоятся в Молдове 28 сентября.

Ранее в эфире Новини.LIVE политтехнолог Олег Постернак заявил, что парламентские выборы в Молдове важны для Украины. Они могут иметь непосредственное влияние на наше государство.

