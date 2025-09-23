Відео
Головна Новини дня Перед виборами у Молдові затримали 74 провокатори РФ — що хотіли

Перед виборами у Молдові затримали 74 провокатори РФ — що хотіли

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 06:59
Правоохоронці Молдови перед виборами провели обшуки та здійснили арешти провокаторів РФ, які хотіли навести безлад на виборах 28 вересня
Поліція Молдови. Ілюстративне фото: Вікімедіа

Менш ніж за тиждень до парламентських виборів у республіці Молдова правоохоронці обшукали понад 250 об'єктів нерухомості та заарештували 74 особи. За словами молдовської влади, причиною обшуку є розслідування підготовки масових заворушень та дестабілізації держави, спланованих Росією.

Про це 21 вересня пише Spiegel.

Читайте також:

Яка була мета обшуків та арештів

За словами поліції, рейди відбулися в кількох місцях по всій країні. Також було проведено обшуки у в'язницях. Постраждалих затримали на термін до 72 годин. Більшість підозрюваних "систематично" їздили до Сербії, де проходили навчання.

Національний антикорупційний центр також провів рейди разом з прокуратурою Кишинева. Згідно із заявою, ці рейди були частиною кримінального розслідування незаконного фінансування партій, відмивання грошей та підкупу виборців. Одну особу було заарештовано.

Після рейдів президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кремль витрачає "сотні мільйонів євро", щ об вплинути на парламентські вибори, що відбудуться у Молдові 28 вересня.

Раніше в етері Новини.LIVE політтехнолог Олег  Постернак заявив, що парламентські вибори в Молдові важливі для України Вони можуть мати безпосередній вплив на нашу державу.    

Нагадаємо, ми писали що міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати, проєкт передбачає не лише ремонт асфальту, а й будівництво мостів, розв’язок та сучасної інфраструктури. 

росія Молдова вибори провокація Мая Санду
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
