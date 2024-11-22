Наступление россиян — разведка помешала операциям в двух областях

Российские военные. Фото: Reuters

Российская армия планировала наступательную операцию на Харьковском и Сумском направлении летом 2024 года. Планы оккупантов удалось сорвать благодаря информации разведки.

Об этом сообщает издание NV со ссылкой на источник в ВСУ в пятницу, 22 ноября.

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Как отмечает издание, подготовку к новому наступлению оккупанты завершили в конце мая. Для этого Россия сконцентрировала в районе Белгорода около 46 тысяч оккупантов, а на Сумском направлении — 23 тысячи.

"Первый удар планировался на Харьковском направлении, а через 3-4 дня должно было начаться наступление на Сумском направлении и вглубь Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские войска вовремя перебросили в 10-15 км от государственной границы в Харьковской области и обустроили рубежи обороны. Это удалось благодаря информации разведки.

В результате перегруппировки украинских военных россияне увязли в боях и понесли значительные потери. Для проведения операции РФ перебросила подразделения из Сумской области и Купянского направления, однако это не помогло. В конце концов оккупанты сосредоточились на штурмовых действиях на Покровском и Кураховском направлениях.

Напомним, бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как уничтожили колонну техники и российскую пехоту. Успешная операция прошла в Харьковской области.

В Курской области украинские военные взяли в плен 26 российских солдат. Оккупанты пытались взять штурмом украинские позиции, однако их разбили.