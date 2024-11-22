Наступ росіян — розвідка завадила операціям у двох областях

Російські військові. Фото: Reuters

Російська армія планувала наступальну операцію на Харківському та Сумському напрямку влітку 2024 року. Плани окупантів вдалося зірвати завдяки інформації розвідки.

Про це повідомляє видання NV із посиланням на джерело в ЗСУ у п'ятницю, 22 листопада.

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Як зазначає видання, підготовку до нового наступу окупанти завершили наприкінці травня. Для цього Росія сконцентрувала в районі Бєлгорода близько 46 тисяч окупантів, а на Сумському напрямку — 23 тисячі.

"Перший удар планувався на Харківському напрямку, а за три-чотири дні мав розпочатися наступ на Сумському напрямку та вглиб України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські війська вчасно перекинули за 10−15 км від державного кордону на Харківщині та облаштували рубежі оборони. Це вдалося завдяки інформації розвідки.

Внаслідок перегрупування українських військових росіяни зав’язли у боях та зазнали значних втрат. Для проведення операції РФ перекинула підрозділи із Сумської області та Куп’янського напрямку, однак це не допомогло. Зрештою окупанти зосередилися на штурмових діях на Покровському і Курахівському напрямках.

Нагадаємо, бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищили колону техніки та російську піхоту. Успішна операція відбулась у Харківській області.

У Курській області українські військові взяли в полон 26 російських солдатів. Загарбники намагалися взяти штурмом українські позиції, проте їх розбили.