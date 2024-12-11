Артем Рябчук получил пожизненное за расстрел нацгвардейцев на Южмаше в Днепре — суд отклонил апелляцию

Артему Рябчуку сообщают о подозрении. Фото: ГБР

Суд в Днепре рассмотрел апелляцию по делу военнослужащего Артема Рябчука, который в начале 2022 года на заводе Южмаш расстрелял нацгвардейцев. Приговор оставили без изменений.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в среду, 11 декабря.

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В ГБР отметили, что Днепровский апелляционный суд оставил в силе пожизненное лишение свободы военному, расстрелявшему в Днепре своих коллег.

"На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и извинился перед родными погибших. Также осужденный обязан возместить гражданские иски родственников погибших", — говорится в сообщении.

Что известно о деле

В ночь на 27 января 2022 года 20-летний солдат срочной службы Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пятерых сослуживцев. Все они служили в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, которая находится в городе Днепр. Рябчук был задержан через 6-7 часов после совершенного. Он признался в массовом расстреле.

Впоследствии следствие установило, что Рябчук после призыва на военную срочную службу столкнулся с неуставными отношениями со стороны старших по призыву коллег. Несколько раз он был свидетелем конфликтов и ссор, о которых докладывал руководству. Поэтому у других военнослужащих сформировалось к нему негативное отношение.

За несколько часов до трагедии, находясь в составе боевого караула, солдат должен был отдыхать, впрочем, получил приказ упорядочить документацию в караульном помещении. Этот приказ старшего по призыву военнослужащего он принял за издевательство, после чего решил отомстить за все предыдущие оскорбления.

В феврале 2022 года была проведена проверка в воинской части. Комиссия выявила нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии.