Артем Рябчук отримав довічне за розстріл нацгвардійців на Південмаші у Дніпрі — суд відхилив апеляцію

Артему Рябчуку повідомляють про підозру. Фото: ДБР

Суд у Дніпрі розглянув апеляцію у справі військовослужбовця Артема Рябчука, який на початку 2022 року на заводі Південмаш розстріляв нацгвардійців. Вирок залишили без змін.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР) у середу, 11 грудня.

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У ДБР зазначили, що Дніпровський апеляційний суд залишив у силі довічне позбавлення волі військовому, який у Дніпрі розстріляв своїх колег.

"На суді чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та попросив вибачення у рідних загиблих. Також засудженого зобов’язано відшкодувати цивільні позови родичів загиблих", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про справу

У ніч проти 27 січня 2022 року 20-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох товаришів по службі. Всі вони служили у військовій частині 3021 Національної гвардії України, яка розташована у місті Дніпро. Рябчука затримали через 6-7 годин після скоєного. Він зізнався у масовому розстрілі.

Згодом слідство встановило, що Рябчук після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.

За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім, отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні. Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив помститися за всі попередні образи.

Вже у лютому 2022 року було проведено перевірку у військовій частині. Комісія виявила порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії.