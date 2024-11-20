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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

20 ноября 2024 19:12
Галина Шподарева - редактор
Сталкер 2 — что известно о самой ожидаемой украинской игре
STALKER 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World
Галина Шподарева - редактор

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала самой ожидаемой в мире и заняла ТОП-1 платформу Steam по продажам еще до выхода релиза, который состоялся сегодня, 20 ноября. Игру разработала украинская студия GSC Game World и посвятила ее "всем, кто защищал и защищает Украину". 

Об этом сообщает hromadske.

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Игра STALKER 2: посвящение. Фото: скриншот

После более чем десяти лет ожидания 20 ноября 2024 года украинская видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2 официально выходит в продажу. Продолжение культовой серии снова погрузит игроков в мрачную атмосферу постапокалиптической Чернобыльской зоны отчуждения. Украинские разработчики из студии GSC Game World посвятили игру всем, кто защищал и защищает Украину.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl официально доступна к загрузке по ссылке.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 загрузки
Игра STALKER 2 загрузки. Фото: скриншот

Почему STALKER стала культовой?

Серия шутеров от первого лица с элементами survival horror и RPG от украинской студии GSC Game World завоевала любовь геймеров благодаря уникальному миру, реалистичной графике и глубокому сюжету.

Игры серии базируются на альтернативной версии Чернобыльской зоны, где после катастрофы 1986 года произошла еще одна авария. Зона наполнена аномалиями, мутантами и артефактами с уникальными свойствами, которые привлекают сталкеров - искателей приключений и богатства.

Название S.T.A.L.K.E.R. является акронимом, расшифровывается как Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers (в переводе: Мусорщики, Правонарушители, Авантюристы, Одиночки, Убийцы, Исследователи, Грабители).

Серия черпает вдохновение из реальных событий на ЧАЭС, повести "Пикник на обочине" братьев Стругацких и фильма "Сталкер" Андрея Тарковского.

Чего ждать от S.T.A.L.K.E.R. 2?

На этот раз игроки окажутся в масштабном открытом мире площадью 60 кв. км. События разворачиваются после второго взрыва на ЧАЭС, произошедшего в 2006 году, изменив облик Зоны и принеся новые аномалии и мутантов.

Главным героем станет сталкер по прозвищу Скиф, который будет исследовать нелинейный сюжет, где выборы игрока влияют на ход игры.

Среди нововведений:

  • Динамические изменения погоды и времени суток.
  • Реалистичная симуляция жизни в Зоне, где мутанты и фракции меняют локации.
  • Открытый мир, в котором для путешествий нужны ресурсы.
  • Игра базируется на движке Unreal Engine 5, что обеспечивает современную графику.
Изображение по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Изображение по компьютерной игре STALKER 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World

Почему разработка затянулась?

Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 впервые анонсировали в 2010 году, но проект был заморожен из-за финансовых трудностей. Только в 2014-м студия возобновила работу, однако вторжение России в 2022 году стало новым вызовом. Часть разработчиков эвакуировалась в Чехию, а некоторые присоединились к ВСУ.

Где играть?

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит на Xbox Series X/S и Windows ПК. Версии для PlayStation пока нет, но возможно, она появится через некоторое время.

Для поклонников серии эта игра станет новым этапом в исследовании Зоны — мира, сочетающего опасность, загадочность и мрачную красоту.

Напомним, 20 ноября фанатов шутеров от первого лица порадовали новинкой от украинской студии GSC Game World — игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В Украине она доступна в 18:00 по Киеву.

Также Новини.LIVE писали, что эмбарго на рецензии на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снято и у журналистов есть что сказать о релизе игры. Сейчас критики оценивают тайтл в 74 балла на Metacritic.

компьютерные игры технологии игра Чернобыль компьютеры

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