Сталкер 2 — що відомо про найочікуванішу українську гру

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала найочікуванішою у світі та зайняла ТОП-1 платформи Steam за продажами ще до виходу релізу, який відбувся сьогодні, 20 листопада. Гру розробила українська студія GSC Game World та присвятила її "усім, хто боронив та боронить Україну".

Про це повідомляє hromadske.

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Після більш ніж десяти років очікування 20 листопада 2024 року українська відеогра S.T.A.L.K.E.R. 2 офіційно виходить у продаж. Продовження культової серії знову занурить гравців у похмуру атмосферу постапокаліптичної Чорнобильської зони відчуження. Українські розробники зі студії GSC Game World присвятила гру усім, хто боронив та боронить Україну.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl офіційно доступна до завантаження за посиланням.

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 завантаження. Фото: скриншот

Чому S.T.A.L.K.E.R. стала культовою?

Серія шутерів від першої особи з елементами survival horror і RPG від української студії GSC Game World завоювала любов геймерів завдяки унікальному світу, реалістичній графіці та глибокому сюжету.

Ігри серії базуються на альтернативній версії Чорнобильської зони, де після катастрофи 1986 року сталася ще одна аварія. Зона наповнена аномаліями, мутантами та артефактами з унікальними властивостями, які приваблюють сталкерів — шукачів пригод і багатства.

Назва S.T.A.L.K.E.R. є акронімом, що розшифровується як Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers (у перекладі: Сміттярі, Правопорушники, Авантюристи, Одинаки, Вбивці, Дослідники, Грабіжники).

Серія черпає натхнення з реальних подій на ЧАЕС, повісті "Пікнік на узбіччі" братів Стругацьких і фільму "Сталкер" Андрія Тарковського.

Чого чекати від S.T.A.L.K.E.R. 2?

Цього разу гравці опиняться в масштабному відкритому світі площею 60 кв. км. Події розгортаються після другого вибуху на ЧАЕС, що стався у 2006 році, змінивши вигляд Зони та принісши нові аномалії й мутантів.

Головним героєм стане сталкер на прізвисько Скіф, який досліджуватиме нелінійний сюжет, де вибори гравця впливають на хід гри.

Серед нововведень:

Динамічні зміни погоди та часу доби.

Реалістична симуляція життя в Зоні, де мутанти та фракції змінюють локації.

Відкритий світ, у якому для подорожей потрібні ресурси.

Гра базується на рушії Unreal Engine 5, що забезпечує сучасну графіку.

Зображення з комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World

Чому розробка затягнулася?

Розробку S.T.A.L.K.E.R. 2 вперше анонсували у 2010 році, але проєкт було заморожено через фінансові труднощі. Лише у 2014-му студія відновила роботу, однак вторгнення Росії у 2022 році стало новим викликом. Частина розробників евакуювалася до Чехії, а деякі долучилися до ЗСУ.

Де грати?

S.T.A.L.K.E.R. 2 виходить на Xbox Series X/S та Windows ПК. Версії для PlayStation наразі немає, але можливо, вона з’явиться через деякий час.

Для шанувальників серії ця гра стане новим етапом у дослідженні Зони — світу, що поєднує небезпеку, загадковість і похмуру красу.

Нагадаємо, 20 листопада фанатів шутерів від першої особи порадували новинкою від української студії GSC Game World — грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В Україні вона доступна о 18:00 за київським часом.

Також Новини.LIVE писали, що ембарго на рецензії на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знято і журналісти мають що сказати про реліз гри. Зараз критики оцінюють тайтл у 74 бали на Metacritic.