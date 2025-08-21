Виктор Розовый рассказал, какую помощь получает от государства

Виктор Розовый. Фото: кадр из видео

Ветеран российско-украинской войны, боец Третьей отдельной штурмовой бригады и юморист Виктор Розовый рассказал, что ему дает государство после получения ранения. В частности, речь идет о наградах и деньгах.

Об этом Виктор Розовый рассказал в интервью на YouTube канале RAMINA.

Помощь от государства

"Я жене изменял, а государству не изменял. Это самое главное", — сказал Розовый.

По его словам, реабилитацию он проходит бесплатно. Рамина Эсхакзай спросила, как он себя чувствует после уменьшения заработка, поскольку раньше за вечер работы ведущим мог заработать 1500 долларов. Он отметил, что эта сумма не уменьшилась.

"У меня где-то больше, наверное. Я говорю больше. Больничные выплаты. Государство делает все нормально", — добавил Розовый.

