Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Розовый раскрыл, что ему дает государство после ранения

Розовый раскрыл, что ему дает государство после ранения

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 18:55
Виктор Розовый рассказал, какую помощь получает от государства
Виктор Розовый. Фото: кадр из видео

Ветеран российско-украинской войны, боец Третьей отдельной штурмовой бригады и юморист Виктор Розовый рассказал, что ему дает государство после получения ранения. В частности, речь идет о наградах и деньгах.

Об этом Виктор Розовый рассказал в интервью на YouTube канале RAMINA.

Реклама
Читайте также:

Помощь от государства

"Я жене изменял, а государству не изменял. Это самое главное", — сказал Розовый.

По его словам, реабилитацию он проходит бесплатно. Рамина Эсхакзай спросила, как он себя чувствует после уменьшения заработка, поскольку раньше за вечер работы ведущим мог заработать 1500 долларов. Он отметил, что эта сумма не уменьшилась.

"У меня где-то больше, наверное. Я говорю больше. Больничные выплаты. Государство делает все нормально", — добавил Розовый.

Напомним, Розовый рассказал подробности личной жизни и прокомментировал причину развода с Ольгой Мерзликиной.

Ранее Розовый заявлял, что не изменял своей жене, поскольку для него "это важный момент, когда он берет на себя обязанности".

война деньги измена ранение Виктор Розовый
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации