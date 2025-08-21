Віктор Розовий розповів, яку допомогу отримує від держави

Віктор Розовий. Фото: кадр з відео

Ветеран російсько-української війни, боєць Третьої окремої штурмової бригади та гуморист Віктор Розовий розповів, що йому дає держава після отримання поранення. Зокрема, йдеться про нагороди та гроші.

Про це Віктор Розовий розповів в інтерв'ю на YouTube каналі RAMINA.

Реклама

Читайте також:

Допомога від держави

"Я дружині зраджував, а державі не зраджував. Це найголовніше", — сказав Розовий.

За його словами, реабілітацію він проходить безоплатно. Раміна Есхакзай запитала, як він себе почуває після зменшення заробітку, оскільки раніше за вечір роботи ведучим міг заробити 1500 доларів. Він зауважив, що ця сума не зменшилася.

"У мене десь більше, напевно. Я кажу більше. Лікарняні виплати. Держава робить все нормально", — додав Розовий.

Нагадаємо, Розовий розповів подробиці особистого життя та прокоментував причину розлучення з Ольгою Мерзлікіною.

Раніше Розовий заявляв, що не зраджував свою дружину, оскільки для нього "це важливий момент, коли він бере на себе обовʼязки".