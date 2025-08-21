Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Розовий розкрив, що йому дає держава після поранення

Розовий розкрив, що йому дає держава після поранення

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 18:55
Віктор Розовий розповів, яку допомогу отримує від держави
Віктор Розовий. Фото: кадр з відео

Ветеран російсько-української війни, боєць Третьої окремої штурмової бригади та гуморист Віктор Розовий розповів, що йому дає держава після отримання поранення. Зокрема, йдеться про нагороди та гроші.

Про це Віктор Розовий розповів в інтерв'ю на YouTube каналі RAMINA.

Реклама
Читайте також:

Допомога від держави 

"Я дружині зраджував, а державі не зраджував. Це найголовніше", — сказав Розовий.

За його словами, реабілітацію він проходить безоплатно. Раміна Есхакзай запитала, як він себе почуває після зменшення заробітку, оскільки раніше за вечір роботи ведучим міг заробити 1500 доларів. Він зауважив, що ця сума не зменшилася.

"У мене десь більше, напевно. Я кажу більше. Лікарняні виплати. Держава робить все нормально", — додав Розовий.

Нагадаємо, Розовий розповів подробиці особистого життя та прокоментував причину розлучення з Ольгою Мерзлікіною.

Раніше Розовий заявляв, що не зраджував свою дружину, оскільки для нього "це важливий момент, коли він бере на себе обовʼязки".

війна гроші зрада поранення Віктор Розовий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації