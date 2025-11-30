Видео
Рождественские ярмарки в Европе и США — сколько стоят развлечения

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 18:09
Рождественские ярмарки в Европе и США — сколько стоят зимние развлечения в Дюссельдорфе, Страсбурге и Вашингтоне
Рождественская ярмарка. Фото: Reuters

Рождественские ярмарки Европы и США уже погружают посетителей в праздничную атмосферу. Однако расходы заметно различаются, поэтому планировать бюджет стоит заранее.

Журналисты Новини.LIVE сравнили, сколько стоит провести день на локациях в Дюссельдорфе, Страсбурге и Вашингтоне.

Сколько стоит посетить рождественские ярмарки в Европе и США

В Дюссельдорфе главной прелестью праздничного городка стал большой каток, где катание обойдется в 9 евро (около 440 грн) для взрослого и 6 евро (290 грн) для ребенка. Традиционные согревающие напитки — глинтвейн или горячий шоколад — стоят примерно 5 евро (240 грн), а к этой сумме добавляется 3 евро (140 грн) залога за фирменную чашку, которую можно оставить себе на память. В среднем прогулка по ярмарке со вкусностями и развлечениями составляет 20-40 евро (980-1960 грн) на одного человека.

Страсбургская ярмарка, которая работает с 26 ноября по 24 декабря, традиционно входит в перечень самых известных в Европе. На ее территории установлен небольшой каток размером 9 на 9 метров — 30 минут катания стоят 6 евро (290 грн), а прокат коньков — еще 3 евро (140 грн). Горячий шоколад продают за 3 евро (140 грн), блины — за 4 евро (190 грн), а праздничные сувениры стартуют от 10 евро (490 грн). Один день на ярмарке, вместе с развлечениями и угощениями, обходится примерно в 30 евро (1470 грн).

В столице США, Вашингтоне, рождественские ярмарки расположены в разных районах города и предлагают несколько катков. Билет для ребенка стоит от 7 долларов (290 грн), а для взрослого — от 14 долларов (590 грн). На торговых рядах можно найти сувениры с символикой Капитолия и Белого дома — их стоимость стартует от 30 долларов (1270 грн). В пригородах также проводят популярное автомобильное световое шоу, билет на которое стоит от 25 долларов (1050 грн).

Напомним, ранее мы рассказывали, когда праздничные ярмарки заработают в Киеве.

А также Новини.LIVE показали, как в Киеве начали устанавливать новогоднюю елку.

США Европа ярмарки Рождество Новый год 2025
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
