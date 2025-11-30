Різдвяні ярмарки в Європі та США — скільки коштують зимові розваги у Дюссельдорфі, Страсбурзі та Вашингтоні

Різдвяний ярмарок. Фото: Reuters

Різдвяні ярмарки Європи та США вже занурюють відвідувачів у святкову атмосферу. Однак витрати помітно різняться, тож планувати бюджет варто заздалегідь.

Журналісти Новини.LIVE порівняли, скільки коштує провести день на локаціях у Дюссельдорфі, Страсбурзі та Вашингтоні.

Скільки коштує відвідати різдвяні ярмарки у Європі та США

У Дюссельдорфі головною принадою святкового містечка стала велика ковзанка, де катання обійдеться у 9 євро (близько 440 грн) для дорослого та 6 євро (290 грн) для дитини. Традиційні зігрівальні напої — глінтвейн або гарячий шоколад — коштують приблизно 5 євро (240 грн), а до цієї суми додається 3 євро (140 грн) застави за фірмову чашку, яку можна залишити собі на згадку. У середньому прогулянка ярмарком зі смаколиками та розвагами становить 20-40 євро (980-1960 грн) на одну людину.

Страсбурзький ярмарок, який працює з 26 листопада до 24 грудня, традиційно входить до переліку найвідоміших у Європі. На його території встановлена невелика ковзанка розміром 9 на 9 метрів — 30 хвилин катання коштують 6 євро (290 грн), а прокат ковзанів — ще 3 євро (140 грн). Гарячий шоколад продають за 3 євро (140 грн), млинці — за 4 євро (190 грн), а святкові сувеніри стартують від 10 євро (490 грн). Один день на ярмарку, разом із розвагами та частуваннями, обходиться приблизно у 30 євро (1470 грн).

У столиці США, Вашингтоні, різдвяні ярмарки розташовані у різних районах міста та пропонують кілька ковзанок. Квиток для дитини коштує від 7 доларів (290 грн), а для дорослого — від 14 доларів (590 грн). На торгових рядах можна знайти сувеніри із символікою Капітолію та Білого дому — їхня вартість стартує від 30 доларів (1270 грн). У передмістях також проводять популярне автомобільне світлове шоу, квиток на яке коштує від 25 доларів (1050 грн).

