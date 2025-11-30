Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Різдвяні ярмарки в Європі та США — скільки доведеться витратити

Різдвяні ярмарки в Європі та США — скільки доведеться витратити

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:09
Різдвяні ярмарки в Європі та США — скільки коштують зимові розваги у Дюссельдорфі, Страсбурзі та Вашингтоні
Різдвяний ярмарок. Фото: Reuters

Різдвяні ярмарки Європи та США вже занурюють відвідувачів у святкову атмосферу. Однак витрати помітно різняться, тож планувати бюджет варто заздалегідь.

Журналісти Новини.LIVE порівняли, скільки коштує провести день на локаціях у Дюссельдорфі, Страсбурзі та Вашингтоні.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує відвідати різдвяні ярмарки у Європі та США

У Дюссельдорфі головною принадою святкового містечка стала велика ковзанка, де катання обійдеться у 9 євро (близько 440 грн) для дорослого та 6 євро (290 грн) для дитини. Традиційні зігрівальні напої — глінтвейн або гарячий шоколад — коштують приблизно 5 євро (240 грн), а до цієї суми додається 3 євро (140 грн) застави за фірмову чашку, яку можна залишити собі на згадку. У середньому прогулянка ярмарком зі смаколиками та розвагами становить 20-40 євро (980-1960 грн) на одну людину.

Страсбурзький ярмарок, який працює з 26 листопада до 24 грудня, традиційно входить до переліку найвідоміших у Європі. На його території встановлена невелика ковзанка розміром 9 на 9 метрів — 30 хвилин катання коштують 6 євро (290 грн), а прокат ковзанів — ще 3 євро (140 грн). Гарячий шоколад продають за 3 євро (140 грн), млинці — за 4 євро (190 грн), а святкові сувеніри стартують від 10 євро (490 грн). Один день на ярмарку, разом із розвагами та частуваннями, обходиться приблизно у 30 євро (1470 грн).

У столиці США, Вашингтоні, різдвяні ярмарки розташовані у різних районах міста та пропонують кілька ковзанок. Квиток для дитини коштує від 7 доларів (290 грн), а для дорослого — від 14 доларів (590 грн). На торгових рядах можна знайти сувеніри із символікою Капітолію та Білого дому — їхня вартість стартує від 30 доларів (1270 грн). У передмістях також проводять популярне автомобільне світлове шоу, квиток на яке коштує від 25 доларів (1050 грн).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли святкові ярмарки запрацюють у Києві.

А також Новини.LIVE показали, як у Києві почали встановлювати новорічну ялинку.

США Європа ярмарки Різдво Новий рік 2025
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації