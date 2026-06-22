Российская авиация боится приближаться к фронту из-за ПВО Украины

Мобильно-огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Российские самолеты избегают полетов вблизи линии фронта из-за угрозы поражения украинскими средствами противовоздушной обороны. По этой причине оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы на значительном расстоянии от позиций Сил обороны Украины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады Сергей Луговик.

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По словам военного, армия РФ активно использует управляемые и фугасные авиабомбы. Значительная часть этих боеприпасов — это еще советские запасы.

В то же время российская авиация не решается подлетать близко к передовой из-за эффективной работы украинской ПВО. Поэтому самолеты сбрасывают бомбы на расстоянии примерно 10–20 километров от позиций ВСУ.

Луговик отметил, что такие авиабомбы не всегда попадают точно в цель. Однако их мощность остается чрезвычайно высокой.

По словам военного, мощность таких боеприпасов позволяет наносить значительные разрушения гражданским объектам, а также представляет серьезную угрозу для украинских защитников и местных жителей.

"Их достаточно, чтобы часть улицы разнести в щепки и создать проблемы не только подразделениям ВСУ, но и гражданскому населению и инфраструктуре", — заявил Луговик.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 июня российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, применив баллистическую ракету и десятки ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 79 вражеских дронов.

Новини.LIVE информировали, что в НАТО проанализировали эффективность украинской системы противовоздушной обороны. Наивысшие показатели зафиксированы при уничтожении беспилотников. В то же время в мае Украине удалось перехватить лишь 17% баллистических ракет.