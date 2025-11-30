Видео
Российская атака дронами по Украине — сколько целей сбила ПВО

Российская атака дронами по Украине — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:10
ПВО сбила и подавила 106 вражеских дронов во время массированной атаки
Работа ППО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Украинская противовоздушная оборона отразила одну из самых масштабных атак дронами, которую Россия осуществила в ночь на 20 ноября, применив более сотни ударных БпЛА различных типов. Значительную часть вражеских аппаратов удалось сбить или подавить.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 30 ноября.

Читайте также:
Російська атака дронами по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 1
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Массированная атака РФ дронами

В ночь с 19 на 20 ноября российские войска выпустили 136 ударных дронов с разных направлений, среди которых были Shahed, "Гербера" и другие типы беспилотников. Для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы, расчеты беспилотных систем и мобильные огневые группы. По предварительной информации, по состоянию на 08:30 украинская ПВО сбила или подавила 106 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Російська атака дронами по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 2
Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях", — сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

Несмотря на значительный успех сил ПВО, ряд беспилотников смог достичь территории Украины: зафиксированы удары 29 вражеских дронов по 16 объектам, а также падение сбитых аппаратов и их обломков еще в трех местах. В то же время Воздушные силы призывают граждан не игнорировать тревоги и соблюдать все инструкции безопасности.

Напомним, что Украина снова пережила массированную ночную атаку, во время которой российские войска ударили дронами и ракетами по Вышгороду и других областях.

Ранее мы также информировали, что в Киевской области уточнили масштабы последствий удара по Вышгороду, где количество пострадавших существенно возросло, включая детей.

ППО дроны Воздушные Силы ВСУ Воздушные силы БпЛА
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
