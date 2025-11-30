Відео
Російська атака дронами по Україні — скільки цілей збила ППО

Російська атака дронами по Україні — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 11:10
ППО збила та подавила 106 ворожих дронів під час масованої атаки
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Українська протиповітряна оборона відбила одну з наймасштабніших атак дронами, яку Росія здійснила у ніч проти 20 листопада, застосувавши понад сотню ударних БпЛА різних типів. Значну частину ворожих апаратів вдалося збити або подавити.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 30 листопада.

Читайте також:
Російська атака дронами по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 1
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Масована атака РФ дронами

У ніч з 19 на 20 листопада російські війська випустили 136 ударних дронів із різних напрямків, серед яких були Shahed, "Гербера" та інші типи безпілотників. Для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, розрахунки безпілотних систем і мобільні вогневі групи. За попередньою інформацією, станом на 08:30 українська ППО збила або подавила 106 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Російська атака дронами по Україні — скільки цілей збила ППО - фото 2
Допис Повітряних сил ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях", — повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Попри значний успіх сил ППО, низка безпілотників змогла досягти території України: зафіксовано удари 29 ворожих дронів по 16 об’єктах, а також падіння збитих апаратів та їхніх уламків ще у трьох місцях. Водночас Повітряні сили закликають громадян не ігнорувати тривоги та дотримуватися всіх інструкцій безпеки.

Нагадаємо, що Україна знову пережила масовану нічну атаку, під час якої російські війська вдарили дронами й ракетами по Вишгороду та інших областях.

Раніше ми також інформували, що у Київській області уточнили масштаби наслідків удару по Вишгороду, де кількість постраждалих суттєво зросла, включно з дітьми.

ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ Повітряні сили БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
