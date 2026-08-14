Россияне восемь раз обстреляли Краматорск: есть погибший

Нападение РФ на Краматорск. Фото: Вадим Филашкин/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

По меньшей мере один человек погиб, ещё 15 получили ранения в результате вечерних ударов российских войск по Краматорской общине Донецкой области. По предварительным данным, оккупанты применили авиабомбы.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали Краматорск и Беленкое

По его словам, в промежутке между 20:30 и 20:56 российские войска восемь раз нанесли удары по Краматорску и поселку Беленкое.

В Краматорске зафиксировали попадание в жилой квартал. В результате атаки поврежден многоквартирный дом.

Информация о других разрушениях в настоящее время уточняется.

На местах работают спасатели

После обстрела на местах работают все ответственные службы. Они оказывают помощь пострадавшим и устанавливают окончательные последствия российских ударов.

Глава МВА призвал жителей Донецкой области позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали помещение логистической компании в Павлограде. В результате удара объект был поврежден, на месте работали соответствующие службы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия атаковала Харьковскую область. Враг нанес удары по жилой застройке и энергетической инфраструктуре области.