Россияне ударили по кинотеатру в центре Конотопа: есть пострадавшие

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

Российские войска 24 июня нанесли удар по центру Конотопа в Сумской области. По предварительным данным, враг атаковал кинотеатр. Известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

Обстрел Конотопа 24 июня

Семенихин сообщил, что российские войска атаковали Конотоп ударными дронами, и в городе были слышны взрывы. По его словам, под вражеским огнем оказался кинотеатр в центре города.

Скриншот поста Артема Семенихина

Мэр добавил, что поблизости находились дети. Также известно о раненых, поскольку внутри помещения могли находиться люди.

Скриншот поста Артема Семенихина

"Один тяжело ранен. Прохожий. Еще женщина получила ранение в шею. Также прохожая!" — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 23 июня россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.

В результате атаки 27 человек получили ранения. А ночью в реанимации скончалась 62-летняя женщина, получившая тяжелые травмы.